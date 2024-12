112-nieuws: auto op de kop • benzinelucht in Schijndel

16.48

Op de A58 bij Roosendaal is vanmiddag een auto op de kop terecht gekomen. Dit gebeurde in de richting van Bergen op Zoom. De auto was achterop een andere auto gebotst waarna het in botsing kwam met een vangrail. Daarna kwam het op de kop tot stilstand. De bestuurder raakte lichtgewond en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De andere auto raakte ook beschadigd maar kon verder rijden. Door het ongeluk was een rijstrook afgesloten voor het verkeer.