112-nieuws: boom omgewaaid • vuurwapen en drugs in auto

Liveblog

07.30 Boom over de weg in Kaatsheuvel Aan de Kinkepolder in Kaatsheuvel, naast de Efteling, is een boom omgewaaid en op de weg terechtgekomen. Een wandelaar ontdekte de boom omdat hij er niet langs kon en alarmeerde de brandweer. Die hebben de boom in stukken gezaagd en de weg daarna weer vrijgemaakt. Foto: Erik Haverhals/SQ Vision. Foto: Erik Haverhals/SQ Vision.

06.50 Geen treinen tussen Breda en Roosendaal Vanwege een kapotte trein reden er geen treinen tussen Breda en Roosendaal. De problemen waren om kwart over zeven verholpen. Wachten op privacy instellingen...

05.45 Man rijdt onder invloed en met vuurwapen Een man uit Waalwijk is door de politie aangehouden voor het bezit van een vuurwapen en rijden onder invloed. Dat gebeurde woensdag al tijdens een grote controle en maakt de politie nu bekend. In zijn auto vonden de agenten harddrugs en de bestuurder bleek zelf ook onder invloed. Zijn auto is in beslag genomen en de man zit vast.

21.28 Woningoverval Oosterhout Vier mannen die zich voordeden als loodgieters hebben gisteravond een huis aan het Paterserf in Oosterhout overvallen. Ze maakten met grof geweld een kluis buit en zijn gevlucht. Een vrouwelijk bewoonster van 77 raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Lees hier meer.

21.14 Nepbankmedewerker gepakt Een 19-jarige man, die zich voordeed als bankmedewerker, is in Breda op heterdaad betrapt. Hij zou gisteravond een pinpas en andere waardevolle spullen van een Bredanaar ophalen. Hij ging naar de woning aan de David ’t Kindtstraat, waar hij werd opgewacht door agenten, meldt de politie op X. De man is aangehouden.