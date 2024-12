112-nieuws: brandweer haalt omgevallen boom weg • auto schept fietser

10.33

De burgemeester heeft het huis in Gilze waar zondagnacht een explosie plaatsvond voor drie maanden gesloten. De woning raakte zwaar beschadigd door een explosief dat er middenin de nacht afging. Een vrouw was thuis, maar raakte niet gewond. De knal was zo hard dat buurtbewoners aan de andere kant van het dorp deze hoorden. De burgemeester oordeelt vrijdag dat hiermee 'de openbare orde en veiligheid van de omgeving is verstoord'. Om verdere onrust te voorkomen is de woning tot 6 maart 2025 gesloten en verboden te gebruiken en betreden.