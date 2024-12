Overvallen vrouw (77) belt 'bebloed' aan bij buurvrouw: 'Verschrikkelijk'

De gewelddadige overval waarvan een ouder echtpaar in Oosterhout het slachtoffer werd, is ook de buurt niet in de koude kleren gaan zitten. De bewoonster die bij de overval gewond raakte belde na de brute overval in paniek aan bij haar bovenbuurvrouw. Die staat vrijdagochtend nog te trillen. “Ze zat onder het bloed en was helemaal van streek”, vertelt ze.

De vrouw, die niet met naam genoemd wil worden, zat donderdagavond op de bank toen er bij haar appartement werd aangebeld. “Normaal gesproken doe ik de deur ’s avonds niet open. Ik deed de gordijnen open om te kijken en zag toen de buurvrouw staan”, vertelt ze. “Die zat onder het bloed en was helemaal van streek.” Even daarvoor overvielen vier mannen die zich voordeden als loodgieters haar bovenbuurvrouw in haar appartement aan de Paterserf met grof geweld. Terwijl de man van de vrouw nog sliep, mishandelden ze de 77-jarige vrouw. Vervolgens namen ze een kluis mee en sloegen ze op de vlucht. “Ik denk dat ze haar arm omgedraaid hadden”, vertelt de buurvrouw. “En daarna hebben ze de kluis meegenomen. Wat een held ben je dan, hoe diep kan je zinken?” Andere bewoners reageren ook emotioneel. Een aantal durft de deur zelfs niet open te maken en wil alleen via het raam of met een ketting op de voordeur praten.

“Ik vind het echt verschrikkelijk voor haar."

Volgens de bovenbuurvrouw was het echtpaar net verhuisd en woonden ze er pas een weekje. “Ze was nog vermoeid van de verhuizing”, zegt de vrouw zichtbaar aangeslagen. “Ik vind het echt verschrikkelijk voor haar." Agenten zijn vrijdagochtend bezig met een buurtonderzoek en de recherche is ter plaatse. De politie deed donderdagavond al een getuigenoproep om de daders te vinden. Ook werden speurhonden ingezet in de zoektocht naar de mannen, maar dat leverde niets op.

De politie laat vrijdagochtend weten nog steeds op zoek te zijn naar getuigen. Zij mogen bijvoorbeeld bellen naar 0900-8844. contact opnemen via het WhatsApp-nummer 0612207006 of bellen met Meld Misdaad Anoniem. Wat er tijdens de overval precies is gebeurd is niet bekend, aldus de politie. De overvallers gristen een kluis met nog onbekende inhoud mee. Het 77-jarige slachtoffer is voor medische zorg naar het ziekenhuis gebracht.