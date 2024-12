Eigenaresse is geschrokken na explosie bij winkel: 'De Disney-magie is weg'

Prinsessenjurkjes, knuffeltjes en rugtassen van Mickey Mouse en Donald Duck vol met glas. Een explosie bij de Disney-winkel in Helmond heeft veel schade aangericht. Eigenaresse Sabine is geschrokken van de ontploffing. "Ik kreeg geen lucht meer toen ik mijn winkel zo zag."

Sabine werd rond half twee gewaarschuwd door buurtbewoners. Ze is gelijk naar haar winkel gegaan en daar trof ze de ravage aan. Zondagochtend staat ze nog altijd te trillen op haar benen. "Al mijn liefde, tijd en geld zit hier in. Alles is verpest in een paar minuten. De Disney-magie is weg", vertelt ze met tranen in haar ogen.

En ook de timing van de explosie kon voor haar niet slechter. "Het is de drukste periode van het jaar met de feestdagen. Veel spullen komen uit Engeland en zijn lastig te vervangen. Ik heb geen idee wie erachter zit. Ik heb geen vijanden", vertelt ze.

Buurtbewoners werden wakker van de 'ontiegelijk harde knal, zo vertelt de 46-jarige Roel. "M'n vrouw riep me en toen ben ik naar buiten gelopen. We zagen dat de pui eruit lag van het Disney-winkeltje. Dat is echt schrikken. Het is niet meer normaal. Ik vind het echt triest. De winkel is haar hele hebben en houwen, haar droom. Dat wordt kapotgemaakt. Dat is schandalig."