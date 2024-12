Bewoners recreatiepark in de kou: ‘Ik douch bij mijn zoon’

Een aantal bewoners van recreatiepark De Kanthoeve in Bakel heeft problemen met zijn gezondheid, maar geen geld om een elektrische kachel of kookstel te kopen. Daardoor moeten ze waarschijnlijk langere tijd in de kou zitten. Dat zegt raadslid Toon Coopmans van de Dorpspartij die hoopt dat de gemeente een helpende hand toesteekt.

Begin deze week is bij een brand een gasleiding lekgeraakt, waardoor 350 huisjes zonder gas zitten. Reparatie is lastig en kan weken duren.

Oproep gedaan

Na de brand en een opstapeling van de problemen bij het recreatiepark deed raadslid Coopmans een oproep op sociale media. Daarin vroeg hij bewoners van het park zich te melden als ze problemen hebben door het wegvallen van het gas. Hij zegt dat daarop zo’n tien tot vijftien reacties zijn gekomen. Van bewoners die zich hebben gemeld omdat ze met hun gezondheid zitten, maar geen geld hebben om een kacheltje of elektrisch kookstel te kopen.

Bewoners van het park zeggen dat het nu behelpen is. “Maar het is te doen. Het douchen wordt wel een probleem, want we hebben geen warm water. Ze zeggen dat koud douchen gezond is. Maar als het binnen ook koud is, is het dubbelop. Dus moet ik douchen bij mijn zoon.”

Een andere bewoner zegt dat hij normaal op een vierpits-gasstel kookt, maar nu een elektrisch kookstel heeft gekocht. “Het is even behelpen. Douchen doe ik nu maar tijdelijk bij mijn dochter.”

Gemeente geen partij

Coopmans hoopt dat de gemeente toch iets kan doen voor mensen die geen kachel of waterkoker kunnen kopen. “Ondanks dat de gemeente geen partij is hierin, vind ik dat je toch moet kijken of we die mensen even vooruit kunnen helpen. Ik vind dat niet meer dan normaal”, aldus het raadslid.

Het is nog niet bekend wanneer de gasleiding gerepareerd is en hoe lang de bewoners het nog zonder gas moeten doen.

