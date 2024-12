Rechtbank zet punt achter strafzaak tegen coffeeshophouders Van Laarhoven

De rechtbank in Breda heeft maandag de afspraken goedgekeurd tussen de Tilburgse wietpioniers Johan en Frans van Laarhoven en het openbaar ministerie (OM). De broers, bekend van de coffeeshopketen The Grass Company, hebben hun straffen intussen gehad, boetes betaald en misdaadwinsten voor een bedrag van 7,75 miljoen terugbetaald. Daarmee komt een eind aan een slepend proces dat al lang duurde en dreigde nog jarenlang door te gaan. Maar wie precies voor wat is gestraft, blijft onduidelijk.

Het OM had alleen gevraagd om de rechtszaak te stoppen omdat er geen enkele reden is door te gaan. Want boetes zijn betaald en er is gestraft. De rechtbank accepteerde maandag die uitkomst en stopte het proces.

De rechtbank had maandagochtend nauwelijks tien minuten nodig om het vonnis uit te spreken. Dat is kort voor zo'n megazaak. Dat kwam vooral omdat het OM en de verdachten zelf al een 'deal' hadden gesloten. De rechters kunnen daar niks meer aan veranderen.

Naast het Thaise onderzoek liep er nog een Nederlands onderzoek naar Van Laarhoven en andere verdachten rond The Grass Company. Het onderzoek naar de coffeeshopketen leidde in 2011 tot de verdenking van grootschalig witwassen van minstens 20 miljoen euro, belastingfraude, handel in softdrugs, valsheid in geschrifte en het vormen van een criminele organisatie. Tientallen (rechts)personen werden daarbij als verdachten aangemerkt. Zowel in Nederland als in het buitenland vonden doorzoekingen plaats en werd beslag gelegd op banktegoeden en onroerend goed.

Johan van Laarhoven richtte de coffeeshopketen The Grass Company op. Hij woonde met zijn vrouw in Thailand toen hij in 2014 werd gearresteerd op verdenking van witwassen van crimineel vermogen. Van Laarhoven kreeg 75 jaar celstraf en zat 5,5 jaar onder erbarmelijke omstandigheden vast. In januari 2020 kon Van Laarhoven naar Nederland terugkeren, na bemiddeling door toenmalig justitieminister Ferd Grapperhaus.

Deal

Het is steeds gebruikelijker dat verdachten en officier van justitie er samen uit komen in megazaken, buiten de schijnwerpers van de zittingzaal om. In deze zaak was dat ook geen verrassing. De 'deal' was al vaker openlijk genoemd en meer dan twee jaar oud.

Daarmee blijven alle dossiers gesloten. Mogelijk bewijsmateriaal komt niet meer op tafel en de beschuldigingen blijven onbesproken in een proces.

Kritiek

Rechters kunnen er dus niks meer mee. Die kritiek klonk ook wel wat door in het vonnis van de rechtbank. "Dit heeft de rechtbank voor een dilemma geplaatst waarmee de rechtbank heeft geworsteld", zei de rechtbankvoorzitter.

Maar de rechtbank oordeelde dat alles met instemming van de partijen is gegaan en dat alles ging volgens de wet. Maar de rechters kwamen nog wel met een dringend advies aan het OM: "Deze manier van handelen moet niet worden herhaald. Het maken van procesafspraken is de aangewezen weg."

Schuld?

Die zogenoemde procesafspraken is nu de gangbare vorm van 'deals' tussen OM en verdachten. Ze zijn door hogere rechters ook al beoordeeld en goedgekeurd. Het is de uitgebreidere versie van wat er in deze zaak is gepresenteerd. Met meer informatie over schuld en de mogelijkheid voor rechters om nog in te grijpen of het anders aan te pakken.

In deze zaak is bijna alles buiten de rechters om afgesproken. Er zijn 21 zogenoemde strafbeschikkingen uitgedeeld, vooral voor de vele bedrijven die de broers hadden. De boetes liepen uiteen van 20.000 euro tot 375.000 euro. Die zijn allemaal al betaald.

Straffen

Ook werkstraffen zijn uitgevoerd. De hoofdverdachten Johan en Frans van Laarhoven en de huidige directeur van de Grass Company betaalden ook nog eens 7,75 miljoen euro criminele winst aan de staat terug.

Frans van Laarhoven (66) voerde een werkstraf uit van 280 uur. De directeur kreeg 180 uur. Johan van Laarhoven (64) moest alleen een boete betalen. Details daarover zijn niet gegeven. Waarvoor ze precies gestraft zijn, is onbekend. Volgens deskundigen betekent het niet automatisch dat als je een boete betaalt je ook schuld bekent.

Bedrijven

Er zijn meer afspraken gemaakt. En dat is wel wat ongebruikelijk in een strafzaak. Het OM beschuldigde de broers van het gebruiken van allerlei bedrijfjes over de hele wereld zoals in Panama en Singapore om geld te laten verdwijnen. Die bedrijfjes zijn gestraft met boetes.

Afgesproken is dat er een andere ‘vennootschapsstructuur’ moest komen. Dan gaat het vooral om de zeggenschap in de vele bedrijven maar ook de vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. Details zijn ook hier niet bekend maar alles wijst er op dat Johan en Frans zich hebben teruggetrokken uit de bedrijven.

Afsluiting

Voor het OM was het belangrijk om dit slepende proces af te sluiten. De officier noemde de uitkomst twee weken geleden 'rechtvaardig'. Het proces dreigde anders nog jarenlang voort te slepen. Dat vond de rechtbank ook belangrijk. Hiermee komt tijd voor andere rechtszaken en voorkomt dat overbelasting van de rechtspraak.

Met het einde van deze strafzaak zijn nog niet alle processen voorbij. De officier van justitie sprak twee weken terug nog over een fiscale kwestie met de Belastingdienst en een civiele zaak.

Vermoedelijk in die civiele zaak het proces tegen de Staat der Nederlanden dat de broers voeren over de gang van zaken in Thailand. De broers verwijten de Nederlandse autoriteiten dat ze Johan 'voor de leeuwen hebben geworpen' en dat de Staat schuld draagt rond zijn arrestatie en veroordeling in Thailand.