Loodgieter op gruwelijke wijze vermoord: zwaardere straffen in hoger beroep

In de geruchtmakende zaak van de Steenbergse speciekuipmoord zijn maandag in hoger beroep hogere straffen opgelegd. De man die het slachtoffer, loodgieter Johan van der Heyden, doodde kreeg 19 jaar cel en tbs met dwangverpleging, dat was eerder zeventien jaar. De vrouw die hem hielp, kreeg elf jaar gevangenisstraf, dat was eerder tien jaar. Het gerechtshof in Den Bosch noemde het misdrijf 'gewetenloos'.

De twee waren in 2019 achter Johan zijn vermeende zwarte geld aangegaan, maar dat liep uit de hand. Johan overleed door zwaar geweld en verdween van de aardbodem. Ze hadden hem in stukken gezaagd en gedumpt.

De straffen vallen voor beide verdachten dus wat hoger uit, vergeleken met de rechtszaak in Breda. Dat is vanwege de ernst van de feiten, oordeelde het hof en de 'martelgang' die het slachtoffer onderging. Het hof spreekt in de uitspraak diverse keren over de 'gruwelijkheid' van de zaak.

LEES OOK: Johan werd in stukken gezaagd, OM eist zware straffen en twee maal tbs

De veroordelingen van de eerste rechtszaak in Breda blijven wel in grote lijnen hetzelfde. De mannelijke verdachte Nicky S. (36) krijgt na zijn celstraf een verplichte opname in een tbs-kliniek, voor onbepaalde tijd. Bij hem is een stoornis vastgesteld en is kans op herhaling groot. Deskundigen noemen hem impulsief en zien beperkte agressiecontrole en een kort lontje. Maar hij is wel volledig toerekeningsvatbaar, zo oordeelde het hof.

Stoornis

De gevraagde tbs voor Wanda van R. (45) is niet toegekend. Uit psychiatrische rapporten blijkt wel dat ze ook een stoornis heeft. Maar er is niet vastgesteld dat dat toen meespeelde. Bovendien is er niks te zeggen over herhalingsgevaar.

De beide verdachten waren niet aanwezig in de zittingzaal in Den Bosch, ook hun advocaten ontbraken maandagmiddag. Wel waren de nabestaanden van Johan er weer bij met hun advocaat.

Johan

Slachtoffer Johan van der Heyden was een loodgieter uit het Belgische Zoersel. De getrouwde man had een gezin, maar ging ook vreemd met de Nederlandse prostituee Wanda van R.; Johan vertrouwde haar toe dat hij zwart geld had.

Wanda had ook een relatie met Nicky S. uit Bergen op Zoom. Die kreeg te horen van dat geld. Het zat hem tegen in de wietteelt en hij had geld nodig. Daarom besloot hij samen met Wanda om Johan te beroven. Een 'boosaardig plan' volgens het gerechtshof.

'Pislink'

Wanda lokte Johan naar haar huis in Zoersel. Daar drogeerde ze hem via een kop thee. Toen kwam Nicky erbij om hem onder druk te zetten om te vertellen waar het geld precies was verstopt. Dat ontspoorde volledig. "Nicky was pislink", vertelde Wanda later.

Wanda kroop achter het stuur van de klusbus van Johan en Nicky legde Johan achterin en ze gingen rondrijden. Achterin tuigde Nicky Johan af met zijn eigen gereedschap. Bijna twee uur reden ze rond, onder meer over de Antwerpse Ring. Onderweg gilde Johan geregeld van de pijn. Hij moet daarbij veel pijn hebben gehad en stond doodsangsten uit, oordeelde het gerechtshof.

Volgens het het hof werd Johan 'mishandeld en gemarteld'. De rechters spraken van 'gewetenloos handelen'.

Dood

Na een tijdje was Johan er zo slecht aan toe dat hij overleed. Nicky zou toen hebben gezegd: 'Godverdomme, hij is dood'.

Daarop besloten Nicky en Wanda het lichaam te dumpen. Ze staken de grens met Nederland over, met de overleden Johan achterin de bus. Met hulp van handlangers op een woonwagenkampje in Steenbergen is het lichaam daar in stukken gezaagd en verbrand.

Dumping

Een deel van de resten werd gedumpt in vuilniszakken, weggespoeld in het riool. Een ander deel gooiden ze in een speciekuip. Alles werd bedekt met een laag cement en gedumpt vanaf de Vossemeersebrug in het Schelde-Rijnkanaal. De kuip werd begin 2020 teruggevonden.

Volgens het hof is de doodsoorzaak niet vast te stellen. We zijn er openingen in de schedel van Johan gevonden die duiden op zwaar geweld. Een verhaal over een overdosis als doodsoorzaak wordt niet geloofd omdat er geen gifstoffen zijn teruggevonden in de stoffelijke resten.