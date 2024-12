Snapchatmoordverdachte ontkent, nabestaanden verwijten hem toneelstukje

Gradus Haisch werd vorig jaar gedood op een afgelegen weg bij Wouwse Plantage. Politie en justitie denken dat zijn dochter er mogelijk achter zit. Ze beraamde de moord samen met haar vriend. Het proces tegen haar vriend begon dinsdag. De man ontkent dat hij de dader is.

De dochter (22) van Gradus woonde nog thuis in Bergen op Zoom. Ze was 19 of 20 jaar oud toen ze een relatie kreeg met Jeroen, een vijftien jaar oudere stadsgenoot. Volgens Jeroen pikte Gradus die liefdesrelatie niet.

"Het was de bedoeling om eigenlijk haar vader te confronteren met het feit dat we al een jaar een relatie hadden. Ze was bang dat haar vader het niet zou accepteren. We zochten een manier om niet meer in het geheim af te spreken." Dat vertelde Jeroen in de rechtszaal in Breda. Hij had nog niet eerder wat gezegd over de beschuldigingen aan zijn adres.

Mes

De Bergenaar vertoonde vooraf verdacht gedrag. Hij bestelde een mes onder een valse naam via een vals mailadres, hij kocht de dag van de moord nieuwe schoenen en had een apart mobieltje waarmee hij contact zocht met Gradus. Ook de rechters stelden Jeroen daar veel vragen over.

De 58-jarige duivenmelker werd onder valse voorwendselen naar de Julianaweg gelokt voor de confrontatie. Gradus reageerde op een Marktplaatsadvertentie over een oude wasmachinemotor, voor 50 euro.

Dader

Feit is dat Gradus daar in het buitengebied van Wouwse Plantage werd geslagen en gestoken. Jeroen ontkent dat hij de dader was. Maar hij wijst ook niet direct naar zijn vriendin, de dochter van Gradus. Wie het wel heeft gedaan, weet hij ook niet.

"Ik ben niet degene die meneer Haisch om het leven heeft gebracht. Ik had daar wel afgesproken." Jeroen vertelde dat hij aankwam en schrok. “Ik had het wasmachinemotortje in mijn hand. Ik vroeg aan haar waar haar vader was. Toen zag ik dat hij daar lag. Ik ben toen naar hem toe gegaan." De dochter van Gradus stond er bij te kijken.

Borst

"Ik vroeg: waar is je vader? Die lag daar al op de grond. Ik zag geen tekenen van leven meer. Ik merkte wel het mes dat uit de borst stak en ik herkende dat als het mes dat ik besteld had. Ik heb het gepakt."

Jeroen vertelde dat zijn vriendin niks deed. “Vrij kil. Afstandelijk. Ze wilde niet 112 bellen.” Jeroen nam de benen. "Ik ben in paniek weggereden. Ik was erg in shock. Ook de implicaties voor mij dat het er slecht uitzag. Eigenlijk een zwart gat."

Beveiligingscamera's registreerden zijn auto in het nabijgelegen Essen. "Ik heb thuis gedoucht. Veel sigaretten gerookt. Ik besefte dat het er voor mij niet goed uit zag. Ik had best wel veel stress. Kleding die ik aanhad, heb ik weggegooid in de ondergrondse container verderop in de straat."

Bedreigingen

Jeroen L. beantwoordde volop vragen van de rechters. Hij zweeg tot op heden altijd. “Ik heb nooit durven verklaren, vanwege de bedreigingen, tot op dit moment heb ik getwijfeld of ik iets moest zeggen."

Na het uitgebreide verhoor van Jeroen kregen nabestaanden tijd om hun kant van het verhaal te vertellen. De weduwe las haar woorden voor. "Mijn Gradus is afgeslacht als een beest. Ik wilde samen oud worden met hem. Ik begrijp het niet." Ze werd even emotioneel en riep richting Jeroen. "Dat toneelstukje, daar moet je mee stoppen. Zeg de waarheid!"

Vragen

De zoon van Gradus liet zijn verklaring voorlezen. Over het gemis van pa en hoe ze samen gingen vissen en barbecues hadden. En ook zijn vragen rond het motief voor de moord. "Hopelijk krijgen we de reden te horen."

Een dochter van Gradus wees naar haar verdachte zus. "Ze stookte en zette mensen tegen elkaar op. Ze was manipulatief. Ze heeft jou ook een loer gedraaid. Berekenend en zoekend naar prentjes terwijl ze haar vader naar de slachtbank bracht. Waarom heb je haar niet tegengehouden?", zei ze in de richting van Jeroen.

Van alle nabestaanden is duidelijk dat ze nog steeds worstelen met die ene belangrijke vraag: waarom moest Gradus dood?

Dinsdagmiddag volgt de strafeis. De rechtszaak tegen de dochter van Gradus stond eerst ook gepland voor deze dinsdag en woensdag. Maar op 25 november ontving de rechtbank het bericht 'dat mevrouw Haisch een onherstelbare vertrouwensbreuk had met haar advocaat', zei de rechtbankvoorzitter bij aanvang van het proces.

Haar zaak komt nog een keer in maart op een tussentijdse zitting aan de beurt en dan staat hij op 12 en 14 mei volgend jaar inhoudelijk gepland.

