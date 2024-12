112-nieuws: auto belandt in sloot in Breda • files nemen af

06.08

De politie Peelland kreeg afgelopen nacht vier meldingen binnen over nepagenten in verschillende wijken in Helmond.

In alle gevallen werden slachtoffers gebeld door een anoniem nummer op hun vaste telefoonnummer. Ze kregen te horen dat er ergens zou zijn ingebroken en dat een verdachte met een vuurwapen zou zijn aangehouden. Vervolgens werd de slachtoffers gevraagd of ze kostbare sierraden of een kluis hebben.

De slachtoffers vertrouwden het verhaal niet en belden meteen de echte politie. "Wij vragen niet naar jouw kostbare spullen", waarschuwt die.