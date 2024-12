112-nieuws: vrachtwagen rijdt zich vast in sloot • motorcrosser tegen boom

15.40

Een vrachtwagen is vanmiddag met zijn trailer vast komen te zitten in de scherpe bocht vanaf de snelweg A65 richting Heukelom. De vrachtwagenchauffeur draaide de Dijkweg op toen zijn aanhanger met daarop een container wegzakte in een sloot.

Een berger uit België werd ingezet om met een kraan en een ketting de container tegen te houden zodat deze niet zou kantelen. Even later werd met de hulp van een berger uit ons land met een lier de vrachtwagen op de weg getrokken.

Het is niet de eerste keer dat er vrachtwagens in deze scherpe draai vast komen te zitten. Dat was onder meer begin vorige maand nog het geval. Volgens buurtbewoners zijn het vooral buitenlandse chauffeurs die hiermee te maken krijgen: zij kennen de weg niet en schatten de draai verkeerd in.