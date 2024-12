Wietexperiment: alleen legaal geteelde cannabis te koop bij coffeeshops

Coffeeshops in Breda en Tilburg die deelnemen aan het wietexperiment mogen vanaf 7 april alleen nog maar cannabis van legale telers verkopen. De definitieve datum moet duidelijkheid bieden aan de betrokken coffeeshophouders, telers en gemeenten. "Ik ga ervanuit dat de overheid inzicht heeft in de productie van de telers", vertelt Rick Brand van coffeeshop De Baron.

"De joints zijn goed", vertelt Rick Brand van de Actieve Bredase Coffeeshophouders (ABC) over de legale teelt. De eigenaar van coffeeshop De Baron verkoopt al bijna een jaar legale wiet en hasj. "Er komen ook steeds meer varianten bij." Coffeeshops in Breda en Tilburg kregen op 15 december 2023 de primeur. Zij mochten voor het eerst de gereguleerde hasj en wiet verkopen. Een jaar later verkopen ook de andere deelnemers van het wietexperiment de legale producten. "Dit is de weg die we moeten gaan. Het hoort niet illegaal te zijn."

Waarom het wietexperiment? Het wietexperiment, ook wel het experiment gesloten coffeeshopketen, is er om te kijken of een legale productie, distributie en verkoop van cannabis mogelijk is. Daarnaast wordt onderzocht welke gevolgen de proef heeft voor de volksgezondheid, veiligheid, criminaliteit en overlast. De coffeeshops in de tien deelnemende Nederlandse gemeenten proberen de verkoop van legale wiet op dit moment al uit. Voor de andere gemeenten is het nog steeds zo dat zij onder strenge voorwaarden wiet en hasj mogen verkopen, maar niet mogen inkopen. Daar blijft dus nog steeds het gedoogbeleid gelden. Bron: Rijksoverheid

De nieuwe fase van het wietexperiment, die in april ingaat, moet uitwijzen hoeveel wiet en hasj de legale telers moeten produceren om aan de vraag van de coffeeshops te voldoen. De deelnemers van het wietexperiment mogen vanaf dan geen gedoogde cannabis meer verkopen. "We hebben nu duidelijkheid", vertelt Brand. "Ik denk dat er genoeg geproduceerd wordt door de legale telers om de coffeeshops te voorzien", vertelt de coffeeshopeigenaar. "Ik ga ervan uit dat de overheid inzicht heeft in de productie van de telers."

"Wij constateren dat het nog verre van sluitend en ideaal is."

"Al is de legaal gekweekte Nederlandse hasj nog niet goed", voegt hij toe als puntje van kritiek. "Die is nog te sterk voor het grote publiek. De Marokkaanse is nog steeds wel beter. Daar kan het door het klimaat gewoon beter drogen en hierdoor wordt de hasj beter." Ook coffeeshophouder Willem Vugs van de Toermalijn in Tilburg is niet helemaal overtuigd. "Wij constateren dat het nog verre van sluitend en ideaal is. Het assortiment dat wij in de coffeeshops hebben van de legale vorm is nog niet toereikend."

"Ik vind het dan ook opmerkelijk dat de stap nu wordt genomen."

Op dit moment zijn er vier legale telers van wiet en hasj. In april zullen naar verwachting ook de vijfde, zesde en zevende teler kunnen gaan leveren. "Ik vind het dan ook opmerkelijk dat de stap nu wordt genomen." De coffeeshopeigenaar uit Tilburg vraagt zich af of de kwaliteit en hoeveelheid van de legale cannabis op de streefdatum voldoende zijn. "Je loopt het risico dat de producten dan nog niet op de markt zijn en niet verkocht kunnen worden. Je zult dan klanten die de producten normaal kopen teleur moet stellen." "De vraag is dan of ze de hort op gaan", vertelt Vugs. "Ze kunnen natuurlijk naar een andere stad, waar de producten wel verkocht worden. Of ze gaan de illegale markt op. Dat zou nog erger zijn natuurlijk."

"Ik ben het liefst voor het eind van dit jaar al honderd procent over op de legale cannabis."