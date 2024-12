Brainport krijgt voorrang op stroomnet dankzij uitbreiding over de grens

Een nieuw hoogspanningsstation, net over de provinciegrens in het Gelderse Wijchen, moet het stroomnet in de Brainportregio gaan verlichten. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei heeft dat besluit opgenomen in haar plannen voor de toekomst van de energievoorziening.

Met de komst van het nieuwe hoogspanningsstation krijgt de uitbreiding van het stroomnet voor Oost-Brabant volgens de provincie voorrang op andere werkzaamheden aan het nationale elektriciteitsnet. Momenteel hebben we twee zogeheten 'verdeelstations' in Brabant: een in Geertruidenberg, de andere in Eindhoven.

Uitbreiden weer mogelijk

Met de komst van een nieuw station in Wijchen ontstaat meer ruimte op het stroomnet in de Brainportregio. En dat is nodig, omdat veel (hightech)bedrijven in en rond Eindhoven niet kunnen uitbreiden en verduurzamen door een tekort aan ruimte hiervoor op het stroomnet.

Eerder dit jaar liet chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven weten dat het de activiteiten in de regio wil verdubbelen. En de plannen vastgelegd in de zogenoemde Beethoven-deal brengen grote ontwikkelingen op de agenda van de regio. Met die deal willen het Rijk en de regio de chipsector versterken en laten groeien. Voor onder meer onderwijs, kennis en infrastructuur wordt 2,71 miljard uitgetrokken.

Over de provinciegrens

“Het is goed dat het ministerie inziet dat dit hoogspanningsstation van nationaal belang is en dat het onze oproep heeft overgenomen", zegt de Brabantse energiegedeputeerde Bas Maes (SP). "Onze stoppenkast is eigenlijk te klein, dus gaan we meer groepen maken. De aanpak van het overbelaste stroomnet is een van onze speerpunten en dit geeft inwoners en bedrijven in het oosten van Brabant weer perspectief."

"De samenwerking met Wijchen en Gelderland is een mooi voorbeeld van grensoverschrijdend samenwerken. Ook het hoogspanningsnet houdt zich immers niet aan gemeente- of provinciegrenzen.” Dat blijkt ook uit de rest van de plannen: in Halsteren en Boxmeer komen ook twee nieuwe hoogspanningsstations. Deze moeten het stroomnet in Zeeland en Limburg gaan ontlasten.

Pas in 2033 klaar

Het gaat wel nog even duren voordat het nieuwe stroomstation werkt. De verwachting van de provincie en netbeheerder TenneT is dat het project pas in 2033 is afgerond.

In de tussentijd moet de overbelasting op het stroomnet worden aangepakt met energiebesparing, kunnen bedrijven hun energiegebruik op elkaar afstemmen en worden grootgebruikers verplaatst. Daarnaast wil de provincie dat schone energie, bijvoorbeeld uit zonnepanelen, op lokaal niveau gebruikt wordt. Ook wordt het hoogspanningsstation in Geertruidenberg uitgebreid en is er een nieuw station in aanbouw in Tilburg.

Op lange termijn is het ook de bedoeling dat het station in Eindhoven wordt uitgebreid.

