Snapchatmoord: 22 jaar cel geëist tegen verdachte

22 jaar gevangenisstraf. Dat eist de officier van justitie voor de Snapchatmoord in Wouwse Plantage. “Gradus is op gruwelijke wijze om het leven gebracht,” zei de officier van justitie. Ze sprak van een moord ‘met het karakter van een liquidatie’. Het motief blijft duister.

De officier van justitie noemt het een complot, gesmeed door de dochter en haar vriend en met ‘een overweldigende hoeveelheid bewijs’. De start lijkt een ruzie te zijn geweest met carnaval dat jaar, tussen Gradus en zijn dochter.

De politie ontdekte dat de dochter en haar vriend Jeroen uit Bergen op Zoom in de maand voor de moord elkaar een groot aantal chatberichten hadden gestuurd over (schoon)vader Gradus. Via Whatsapp maar ook Snapchat.

Snapchat

“Het moet opgelost worden anders doe ik het zelf”, staat in een Snapchat van de dochter. “Kijk als het een keer uit de hand loopt en je steekt hem thuis dood". Zo begint een Snapchat van Jeroen. “Tenzij je pa doodgaat, dan ben je nog niet van de problemen af”, Snapchatte Jeroen. En hij chatte ook: “Dan bedenk ik, dat we van je pa af zijn zonder dat iemand naar de gevangenis hoeft.”

Maar er was meer bewijs. Jeroen kocht net voor de moord een groot mes onder de schuilnaam Daan en de dag van de moord nieuwe schoenen en bleekmiddel voor schoonmaakwerk.

Digitaal

Online waren er opvallend veel digitale sporen die politie en justitie tegenkwamen. Zoals het zoekgedrag van de dochter op internet, de dag van de moord. Ze zocht de hele dag door berichtjes en plaatjes over 'de dood van een vader' en 'mijn laatste dag bij pap'. Nog zelfs toen ze naast haar vader in de auto zat, onderweg naar Wouwse Plantage.

Daar werd Gradus Haisch (58) op 24 maart 2023 zwaar mishandeld en neergestoken langs de Julianaweg. Reanimatie hielp niet meer. Hij overleed ter plekke.

Tip

Een ooggetuige kwam diezelfde avond nog met de gouden tip. Hij zag op de Julianaweg kort na de moord een man in een auto en kon een signalement geven en een deel van een kenteken. Politiemensen puzzelden en dat leidde tot vij mogelijke auto’s. Eentje was uit de buurt. Die van Jeroen L. uit Bergen op Zoom.

In de telefoon van Gradus vonden agenten een telefoonnummer dat in de regio contact maakte met diverse zendmasten, ook Bergen op Zoom. Het opvallende was dat dat nummer net een paar uur voor de moord was geactiveerd. ‘Dat nummer is puur gebruikt om Gradus in de val te lokken’ volgens de officier van justitie.

Bloed

Zo kreeg de politie al enkele uren na de moord Jeroen in beeld. Aan het begin van de nacht nam een observatieteam positie in voor zijn huis in Bergen op Zoom. Daar zagen ze dat Jeroen rond zes uur het huis verliet met een vuilniszak. Die zak dumpte hij korte tijd later in een ondergrondse afvalcontainer. Agenten visten hem eruit. Het zat vol bebloede kleren en zijn nieuwe schoenen, met bloed van Gradus.

De recherche zag dat Jeroen de dochter van Gradus goed kende. Begin april 2023 pakte de politie ook haar op.

Gevangenis

In haar zaak gebeurde nog wat opmerkelijks. De dochter sprak in de gevangenis met enkele medegedetineerden. Ze vertelde dat ze gek werd van haar vader, werd geïsoleerd en bedreigd door pa en geen seks mocht hebben voor het huwelijk. Ze maakte zich druk over haar Snapchatberichten omdat ze daarin had gepraat over hoe ze haar vader ging vermoorden. Ze rouwde niet en kwam koud en kil over, verklaarden de medegedetineerden. Ook bewijs, vindt het OM.

Een motief is nog steeds onduidelijk. Jeroen wijst op een liefdesrelatie die niet werd geaccepteerd door Gradus. Maar in een afgeluisterd gesprek tussen de dochter en haar moeder suggereert de dochter dat er wat anders speelde maar wat dat vertelde ze niet. Ook de officier vroeg zich het af. "Hoe erg moet je je vader haten om hem dit aan te doen?"

Toneelspel

Mogelijk dat haar rechtszaak meer licht daarop werpt. De rechtszaak tegen de dochter van Gradus is uitgesteld tot mei omdat ze net een nieuwe advocaat heeft. Haar hangt een zelfde strafeis boven het hoofd. De officier zag bij haar 'toneelspel en leugens'.

Het OM vermoedt dat Gradus is gedood met een breekijzer en een mes. Beide moordwapens zijn nooit gevonden.

