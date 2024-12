Na jaren méér, nu (een beetje) minder geluidsoverlast Eindhoven Airport

Goed nieuws voor de buren van Eindhoven Airport: nadat jarenlang steeds meer omwonenden met geluidsoverlast kampten, lijkt die stijging nu voorbij. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Brabant-Zuidoost. De laatste keer dat de GGD dit onderzoek uitvoerde, was vijf jaar geleden.

De GGD stuurde een vragenlijst uit naar ruim 30.000 omwonenden in zestien gemeenten rond Eindhoven Airport. 11.000 Van hen hebben de vragenlijst ingevuld.

Slaapproblemen

Van hen ervaart 14 procent geluidsoverlast. Dat is een trendbreuk. Van 2012 (9 procent) tot 2018 (15 procent) nam de overlast elk jaar juist toe, meldt de GGD.

Ook het aantal mensen met slaapproblemen door het lawaai neemt af. In 2012 meldde 3 procent met slaapproblemen te kampen, dat steeg naar 8 procent in 2018. Nu gaat het om 7 procent van de omwonenden.

Woon je vlak onder de aanvliegroute? Dan is de kans groter dat je wél wakker ligt. In gemeenten als Son en Breugel, Best, Veldhoven en Eersel heeft 33 tot 55 procent last van het lawaai en ervaart 15 tot 26 procent serieuze slaapproblemen. Aan de andere kant van het vliegveld, bijvoorbeeld in Nuenen, heeft vrijwel niemand last (2 procent).

LEES OOK: Een vliegbasis in je achtertuin, zo klinkt dat: 'Het is angstaanjagend'

Zorgen om het milieu

Een proef met minder vluchten aan de randen van de nacht en een (voorlopige) stop op de groei van de luchthaven, lijken de reden te zijn dat inwoners in ieder geval niet méér herrie ervaren, stelt de GGD. Ook geven inwoners aan dat ze het fijn vinden dat er sinds 2018 beter wordt gecommuniceerd. In 2023 geeft 65 procent van de onderzoeksgroep aan tamelijk tot zeer positief te staan tegenover de luchthaven. Dit is flink meer dan in 2018 (52 procent).

Het aantal mensen dat zich zorgen maakt over luchtvervuiling door vliegtuigen is sinds het laatste onderzoek gelijk gebleven. Zowel in 2018 als nu gaat het om 22 procent.

De GGD adviseert de luchthaven om goed met omwonenden te blijven praten en te blijven zoeken naar manieren om woningen beter tegen geluid te beschermen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Minder geluidsoverlast: lager tarief stille vliegtuigen Eindhoven Airport

Nog nooit had Eindhoven Airport zoveel passagiers