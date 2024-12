Veel jonger meisje misbruikt door voetbaltrainer: 120 uur werkstraf

Een man van dertig uit Dongen heeft een werkstraf van 120 uur gekregen, omdat hij ontucht heeft gepleegd met een destijds minderjarig meisje. Ook moet hij zijn zeven jaar jongere dorpsgenote ongeveer 3800 euro schadevergoeding betalen. Dit heeft de rechtbank in Breda bepaald. Beiden waren lid van het plaatselijke DVVC toen de seksuele handelingen plaatsvonden.

De man, Jan Willem S., heeft volgens de rechter misbruik gemaakt van het leeftijdsverschil en zijn positie als voetbaltrainer. Esther (*) maakte deel uit van het voetbalteam waarvan Jan Willem trainer was. De berichtgeving hierover door Omroep Brabant sloeg in als een bom bij DVVC, omdat de club niet op de hoogte was van wat er begin 2016 en eind 2017 tussen de twee speelde.

Bij de vereniging was wel bekend dat de Dongenaar een ander meisje via WhatsApp had benaderd om tot seksueel contact te komen (grooming). Ook dat toen 14-jarige slachtoffer voetbalde bij DVVC. De man, die tien jaar ouder was dan haar, wist ‘dondersgoed dat wat hij deed strafbaar’ was, zo stelde de rechtbank in 2020 vast. Tot ontucht is het toen niet gekomen, omdat de ouders van het meisje er op tijd achter waren gekomen. De man kreeg voor zijn verwerpelijk gedrag 100 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Bij DVVC was hij inmiddels weggestuurd.

Van het seksueel misbruik dat de man een paar jaar daarvoor pleegde, deed Esther pas in 2022 aangifte. De nu 23-jarige Dongense vertelde tijdens de rechtszaak hoezeer ze heeft geworsteld met haar gevoelens voor Jan Willem. Ze waren verliefd op elkaar en het meisje leek eindelijk iemand gevonden te hebben die haar wel leuk en aantrekkelijk vond. Toen hun relatie stopte, vroeg Jan Willem aan Esther om dat wat zij hadden gehad 'onder ons' te houden.