Afrekening Toon Damen: politie houdt twee verdachten aan

De politie heeft woensdag twee mensen aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Toon Damen (37) uit Tilburg. Twee jaar geleden werd hij voor zijn huis doodgeschoten.

Damen werd in de vroege ochtend van 1 augustus 2022 doodgeschoten voor zijn huis aan de Borselestraat in Tilburg. Zijn vriendin en een kind waren op dat moment thuis. Buurtbewoners vertelden vlak daarna aan Omroep Brabant dat ze meerdere schoten hadden gehoord en daarna twee mannen weg zagen rennen.

Het onderzoeksteam van de politie heeft onlangs informatie binnengekregen over de moord op Damen. Die informatie heeft naar de aanhouding van de twee verdachten geleid. "Meer informatie kunnen we op dit moment niet delen", meldt de politie.

Damen werd nog gereanimeerd door buurtbewoners en hulpverleners, maar dat mocht niet baten. Zijn vader kwam jaren hiervoor op eenzelfde manier om het leven.

Opsporing Verzocht

De moord is nog altijd niet opgelost. Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond daarom opnieuw aandacht aan de zaak. De informatie die bij het onderzoeksteam leidde tot de aanhoudingen, heeft volgens de politie niets te maken met deze uitzending.

In Opsporing Verzocht werden camerabeelden getoond van enkele uren voor de moord. Damen is toen door camera's vastgelegd in parkeergarage De Barones in Breda.

Hij reed vanaf die parkeergarage naar huis, maar deed daar zo'n twee uur over. En dat terwijl de rit in een halfuur kan worden afgelegd. De politie vraagt zich af waarom Damen er dit keer zo lang over heeft gedaan. Zodra hij thuis zijn auto had geparkeerd en uitstapte, renden twee mannen op hem af. Damen had volgens de politie niets door en werd zo van dichtbij onder vuur genomen.