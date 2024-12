Honderden miljoenen minder voor onderwijs: uni's 'absoluut niet blij'

De universiteiten in Tilburg en Eindhoven zijn niet te spreken over de grote bezuinigingen op het onderwijs. Woensdagavond sloten de coalitiepartijen en vier oppositiepartijen een akkoord over de onderwijsbegroting. In totaal gaat het om een bezuiniging van 1,2 miljard euro. "Wij zijn absoluut niet blij met de uitkomst van de onderhandelingen", laat Tilburg University donderdag weten.

De partijen spraken woensdagavond af dat er 748 miljoen euro minder bezuinigd gaat worden. Het kabinet wilde oorspronkelijk 2 miljard euro besparen op onderwijs, cultuur en wetenschap. Nu komt het dus neer op een bezuiniging van ruim 1,2 miljard euro. Dat is nog steeds een enorm bedrag, vinden de universiteiten. Vooral omdat er grote klappen zullen vallen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Daar wordt ruim een half miljard euro op bespaard.

"We moeten juist investeren in kennis."

"Dat is niet te rijmen met het grote belang van innovatie in Nederland, een woord dat het kabinet zelf maar liefst 85 keer noemt in het regeerprogramma", reageert de woordvoerder van Tilburg University. "Bovendien zijn afspraken uit het eerdere Bestuursakkoord hiermee van de baan, dat wijst wat ons betreft op onbehoorlijk bestuur." LEES OOK: In Tilburg werd vorige maand geprotesteerd tegen de onderwijsbezuinigingen Robert-Jan Smits van de Technische Universiteit Eindhoven noemt het besluit bijzonder slecht nieuws voor Nederland. "We moeten juist investeren in kennis, dat is de enige grondstof die we nodig hebben", zegt de voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit. Volgens Smits is het een slecht voorteken voor de regio Eindhoven dat er ook wordt bezuinigd op het aantrekken van internationaal talent. "Want juist de Brainportregio heeft dat talent hard nodig." De universiteiten in Tilburg en Eindhoven zeggen allebei wel tevreden te zijn met het schrappen van de langstudeerboete uit de plannen. "Dat was een bijzonder slechte maatregel. Enerzijds voor studenten en hun ontwikkeling, maar ook Nederland als geheel zou deze rem op talent sterk hebben gevoeld", zegt Smits.

"Kennis is onze belangrijkste grondstof."