Steeds meer kinderen met ‘schooltrauma’, Gerty vangt ze op

Steeds meer kinderen komen thuis te zitten omdat ze niet mee kunnen op school. Landelijk zitten volgens schattingen van Oudervereniging Balans 70.000 kinderen thuis. Vijf jaar geleden waren dat er nog ‘maar’ 15.000. Mede-eigenaresse Gerty Verhagen van Boerderij Krakenburg in Nuenen ziet de problemen steeds verder groeien. “Deze kinderen hebben een schooltrauma.”

Bij de dagbesteding van Krakenburg proberen ze ongeveer twintig kinderen weer ‘op het rechte pad’ te krijgen met een aangepaste manier van lesgeven. Met als doel dat ze terug kunnen naar een school. “We rekenen met de ingrediënten als we appeltaarten gaan bakken. Of we laten de kinderen buiten op de boerderij de kippen tellen”, vertelt Verhagen.

De eigenaresse werkte zelf ook in het onderwijs, maar zag dat sommige kinderen in het ‘systeem’ wat anders nodig hadden. “Ik wilde uitleggen wat een boom was, maar toen ik naar buiten keek, zag ik geen bomen. Dat moet anders, dacht ik. Toen ben ik op zaterdagen buiten les gaan geven op de boerderij.” Inmiddels heeft Krakenburg ook een kinderopvang en een dagbesteding.

Verhagen hoopt dat ze de kinderen in ieder geval zoveel mogelijk kan leren lezen. “Dat is hier echt prioriteit. Elke dag lezen de kinderen hier. Al is het maar twee bladzijden. Leren lezen is zo belangrijk om later te kunnen functioneren. De kinderen beseffen dat niet altijd.”

Oudervereniging Balans is blij dat er initiatieven zijn zoals deze zorgboerderij die kinderen een fijne plek bieden en waar ze ook onderwijs krijgen. “Ook wij zien successen”, zegt Joli Luijckx van de vereniging. “Het is heel hard nodig. En vaak nog de enige mogelijkheid voor kinderen om tot ontwikkeling te komen.” Maar volgens haar kunnen er ook problemen zijn. Zo hebben veel projecten wachtlijsten of vallen ze weer om, omdat de financiering niet structureel genoeg is. Bij Krakenburg is overigens geen wachtlijst.

Eigenlijk wil Luijckx het liefste dat onderwijs op de zorgboerderij niet nodig is. “Scholen zeggen: we vinden een kind zo ingewikkeld dat we geen les kunnen geven. Maar dit gebeurt met heel veel kinderen. Ligt dat dan aan die kinderen? We zien kinderen bij bosjes uitvallen. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat dit nodig is. Het is triest dat kinderen eerst helemaal moeten vastlopen, we moeten voorkomen dat deze schade wordt aangericht.”