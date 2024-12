Zorgboerderij biedt kinderen die op school uitvallen een nieuwe kans

Teveel prikkels, een kort lontje of moeilijk contact kunnen maken. Tim*, Greetje* en Jesse* konden niet mee op een reguliere of speciale school en belandden thuis op de bank. Voor hen was geen passend onderwijs beschikbaar. Bij zorgboerderij Krakenburg in Nuenen proberen ze deze uitvallers met speciale lessen toch weer terug op school of in de maatschappij te krijgen.

Geen rijtjes met tafeltjes en stoeltjes en ook geen digitaal schoolbord aan de muur. De dag wordt gezamenlijk opgestart aan een tafel in de keuken van de zorgboerderij. Op deze woensdagochtend zijn er acht leerlingen. “Waar word jij vandaag gelukkig van?”, vraagt docent Rob van Os. De kinderen mogen zelf kiezen waar zij zich die dag goed bij voelen. Vandaag op het programma: appeltaart bakken, de dieren voeren, tuinieren of ‘gewone les’. Alles met als doel om de kinderen zichzelf op een speelse manier te laten ontwikkelen.

“Ik ben twee keer geschorst.”

De helft van de kinderen kiest voor les. “Het is school”, zegt de 9-jarige Jesse beslist. “Dat moet ook gewoon gebeuren.” Jesse haalt een laatje met werkboekjes en etui tevoorschijn en gaat de letter g oefenen.

Tim* voert de geiten op de boerderij (foto: Alice van der Plas)

Jesse is verheugd over een nieuwe school die voor hem is gevonden. Met name met meester Freek kan hij goed opschieten. “Dan voel ik me heel kalm”, zegt Jesse. Meester Freek blijkt de hond van de school te zijn. Het ideale knuffelmaatje voor Jesse, die ervoor zorgt dat zijn dagen rustig en kalm verlopen.

“Contact maken met andere kinderen lukte niet."

De koeien, ezels, paarden, kippen en varkens, waarvan er eentje luistert naar de naam Sparerib, staan altijd klaar voor de kinderen. Als Jesse boos wordt, gaat hij knuffelen in de schuur met de kat. Jesse wordt regelmatig boos. Dat leidde tot flinke problemen op school. “Ik ben twee keer geschorst”, vertelt Jesse. “Ik werd heel snel boos en was erg druk in de klas.” Jesse had een moeilijke periode thuis omdat zijn ouders uit elkaar gingen. Sommige kinderen, zoals Jesse, kunnen heel boos worden op school, andere kinderen trekken zich juist terug. Zo had de 19-jarige Tim problemen met contact maken op school. Hij komt al vijf jaar op Krakenburg. Hij kreeg ook thuisonderwijs. “Contact maken met andere kinderen lukte niet,” zegt hij. “We hadden gewoon andere interesses.”

“Je kunt hier praten over dat je anders bent.”

Ook de 18-jarige Greetje had problemen. Als ze iets nieuws moest doen, werd ze erg bang. “Ik zat niet meer op school. Ik was gewoon gestopt, terwijl ik wel moest. Ik was erg gedemotiveerd en vond school ook erg saai.” Tim runt inmiddels de nieuwsbrief van de boerderij en is in staat om iedereen te interviewen. Greetje werkt op een veehouderij waar ze ervoor zorgt dat de melkrobot blijft werken.

Greetje* bloeit op tussen de koeien (foto: Alice van der Plas)