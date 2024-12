Oud-commando Ray over tekort aan rekruten: 'Defensie moeten beter werven'

De bekende oud-commando Ray Klaassens maakt zich zorgen over het tekort aan commando's. Zaterdag werd bekend dat de opleiding in Roosendaal dit jaar maar 14 nieuwelingen heeft gehad. Dat terwijl er veertig nodig zijn. "Het ligt er niet aan dat ze er niet zijn, ze zijn alleen nog niet gevonden", stelt Klaasens.

Een geruststelling heeft Ray wel. "Het is niet zo dat de deelnemers aan de opleiding fysiek en mentaal zwakker zijn dan in het verleden." Volgens Ray ligt het vooral aan het aantal kandidaten dat zich aanmeldt. "Dat moeten er meer worden."

Niet zwakker Tegenwoordig heeft Ray een eigen bedrijf op het gebied van persoonlijk leiderschap. In deze hoedanigheid is hij ook betrokken bij een onderdeel van opleiding tot commando in Roosendaal. Hij wist hierdoor ook al snel dat het aantal opgeleide commando's erg laag was dit jaar.

"Als ieder jaar minder mensen commando worden, betekent dit praktisch gezien dat je niet vier vuisten kunt maken maar één tijdens een operatie", vertelt oud-commando Ray. "Dan moet je je veiligheidsverwachtingen bijstellen of meer kandidaten zoeken." Want dat die potentiele commando's er zijn, daar is hij van overtuigd.

De oud-commando denkt dat het probleem in de werving zit. "We moeten langs sport- en beveiligingsopleidingen gaan waar studenten al interesse hebben in onderdelen die ook van een commando gevraagd worden." Volgens Ray zitten hier potentiele commando's die niet weten dat er naar hen gezocht wordt.

Zwaarder

In het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge, waar Ray onderdeel van is, is al jaren te zien wat er fysiek en mentaal van commando's gevraagd wordt. Hij denkt niet dat dit tv-programma kandidaten afschrikt. Vier jaar geleden werd juist gemeld dat het aantal aanmeldingen van kandidaten hierdoor juist gestegen was.

Wat Ray wel weet is dat de opleiding zwaarder is geworden. "In mijn tijd moest je fysiek en mentaal sterk zijn. Nu zijn die mentale oefeningen nog zwaarder geworden omdat je je vaker alleen moet redden. Dat heeft met veranderende oorlogsvoering te maken waarin bijvoorbeeld drone's en lasers steeds meer een rol spelen. Je hebt dan geen maatje die je op een zwak moment kan ondersteunen."

Nodig zijn

Toch verklaart dit niet alleen het lage aantal commando's die de eindstreep haalt. "Ik denk dat de boodschap en bijbehorend gevoel van 'nodig zijn' nog niet goed genoeg wordt overgebracht. Ik ben al jaren geen commando meer en dat bevalt prima. Het geeft meer ruimte voor een privéleven wat ik ook belangrijk vind. Maar als ze morgen vragen bij de commando's; 'Ray we hebben je nodig' dan ben ik er. Dat doet iets met me."