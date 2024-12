Sabine opent de deuren van haar Disney-winkel weer na aanslag

Sabine zat met de handen in het haar. Precies een week geleden werd haar Disney-winkel in Helmond door een explosie verwoest. De pui lag eruit, knuffels lagen op straat en overal lag glas. Na een week puinruimen opende ze zondagochtend de deuren weer. "De halve winkel was kapot. Ik ben zo blij dat ik voor de feestdagen weer open kan."

In de winkel van Sabine is het zondag een komen en gaan van klanten. Sommige komen iets kopen, in ieder geval komt iedereen haar even een hart onder de riem steken. En dat doet Sabine zichtbaar goed. "Mensen geven me spontaan even een knuffel of komen zeggen dat ze blij zijn dat ik weer open ben. En mijn huis staat vol met bloemen."

Waarom er een aanslag op haar winkel is gepleegd weet Sabine na een week nog steeds niet. "Ik heb echt geen idee uit welke hoek dit komt. Maar ik hoop dat de dader snel gepakt wordt."

LEES OOK: Enorme ontploffing bij Disney-winkel, zie hier de beelden

De afgelopen dagen heeft Sabine met familie en vrienden keihard gewerkt om de winkel weer mooi te maken. En dat viel nog niet mee. "Overal lag glas en puin. Dat hebben we allemaal op moeten ruimen. Er zijn wel vijftien man van 'ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig geweest. En we moesten alle spullen nakijken. Zelfs in een knuffel die niet eens in de buurt van de ontplofte pui stond, vonden we nog een glasscherf."