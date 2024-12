Actievoerders bezetten varkensstal: hof spreekt 60 activisten nu vrij

Zestig dierenactivisten van Meat the Victims die in 2019 een varkensstal in Boxtel binnendrongen, hebben geen bewezen strafbare feiten gepleegd. Tot die conclusie komt het gerechtshof in Den Bosch. Het hof heeft de activisten vrijgesproken in de strafzaak die het Openbaar Ministerie (OM) tegen ze voerde. Eerder werden de activisten wel veroordeeld.

Op maandag 13 mei 2019 drongen in totaal 126 dierenactivisten uit heel Europa de varkensstal binnen. Daarnaast stonden nog eens 125 actievoerders buiten de stal te demonstreren tegen dierenleed en het uitbuiten van dieren. Toen de sympathisanten van de boer naar het bedrijf kwamen, ontstond al snel een grimmige sfeer. Zo werden auto's van de activisten in de sloot geduwd. Pas tien uur later werd de bezetting beëindigd door de politie. Farmers Defence Force

De bezetting in Boxtel vormde de aanleiding voor de oprichting van Farmers Defence Force. Omdat het tien uur duurde voordat de bezetting werd beëindigd, voelden boeren zich in de steek gelaten. Voorman Mark van den Oever richtte een Facebookgroep voor boeren en sympathisanten op om zich te weren tegen dierenactivisten. Later werd dat de radicale belangenorganisatie Farmers Defence Force.

'Bezetting in Boxtel was de druppel': Facebookgroep Farmers Defence Force voor boeren opgericht In november 2019 veroordeelde een politierechter de dierenactivisten nog tot een geldboete en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De activisten gedroegen zich alsof hun idealen en overtuigingen over dierenwelzijn een vrijbrief zijn voor het overtreden van de wet, was een van de argumenten. Bij het bepalen van de straffen hield de rechter er toen rekening mee dat de verdachten schade veroorzaakten aan de staldeur om binnen te kunnen komen.

Actievoerders krijgen boete van 300 euro voor bezetting van stal in Boxtel 'Staldeuren niet geforceerd'

De rechters vinden nu dat niet bewezen is dat de dierenactivisten de staldeuren hebben geforceerd om binnen te komen. Ze gedroegen zich daarnaast vreedzaam en konden het volgens het hof niet helpen dat ze urenlang binnenbleven. Ze waren dat naar eigen zeggen niet van plan, maar ze moesten van de politie langer binnenblijven "om een confrontatie met de buiten aanwezige boeren te vermijden".