Actievoerders bezetten varkensstal: rechter spreekt 60 activisten vrij

Zestig dierenactivisten van Meat the Victims, die in 2019 een varkensstal in Boxtel binnendrongen, hebben geen bewezen strafbare feiten gepleegd. Tot die conclusie komt het gerechtshof in Den Bosch. Het hof heeft de activisten vrijgesproken in de strafzaak die het Openbaar Ministerie (OM) tegen ze voerde.

De rechters vinden onder meer dat niet bewezen is dat de dierenactivisten de staldeuren hebben geforceerd. Ze gedroegen zich vreedzaam en konden het volgens het hof niet helpen dat ze urenlang binnenbleven. Ze waren dat naar eigen zeggen niet van plan, maar ze moesten van de politie langer binnenblijven "om een confrontatie met de buiten aanwezige boeren te vermijden". Die waren naar de veehouderij toegekomen. Daarop ontstond een chaotische situatie, waarbij boeren onder meer auto's van de dierenactivisten in de sloot duwden.