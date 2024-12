Vrouw verliest been bij explosie: nog twee verdachten aangehouden

De politie heeft maandag twee mannen aangehouden voor de aanslag op een huis aan de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk. Bij die explosie verloor de bewoonster van het huis haar onderbeen. Eerder werd ook al een 33-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor het plaatsen van het explosief.

De politie wist op 26 november al een eerste verdachte aan te houden. De Bosschenaar werd in de kraag gevat nadat bewakingsbeelden van hem werden getoond in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

De twee verdachten werden volgens de politie aangehouden in de gemeente Den Bosch. Ze zitten vast in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. De politie vermoedt dat ze betrokken zijn geweest bij de aanslag. Vanwege het lopende onderzoek wil de politie nog niet ingaan op hun rol en identiteit.

De explosie was in de nacht van 15 op 16 november. De bewoonster was rond half drie 's nachts wakker geworden van een gillend geluid. Ze ging naar de voordeur om te kijken waar dat geluid vandaan kwam, tot er iets ontplofte. De vrouw raakte ernstig gewond aan haar benen. Ze is een van haar onderbenen verloren. De kans dat ze haar andere been ook verliest, is aanwezig.

De schade na de explosie was groot, is op deze beelden te zien: