Boerenactiegroep pissig over vrijgesproken dierenactivisten

Mark van den Oever, voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), noemt het 'te gek voor woorden' dat de dierenactivisten die in 2019 een varkensstal in Boxtel waren binnengedrongen, door het gerechtshof zijn vrijgesproken. Anders dan de politierechter eerder oordeelde, is volgens het hof niet bewezen dat de activisten strafbare feiten hebben gepleegd.

"Voor de boeren wordt weer niks gedaan. Het gaat alleen nog maar om politiek, waarbij het vooral draait om het verdrijven van de boeren", reageert Van den Oever. Hij vindt de uitspraak 'compleet absurd'. "Wanneer boeren protesteren en met hun tractoren de straat op gaan, krijgen ze meteen flinke boetes en staat het hele land op zijn kop. Maar als tientallen mensen een bedrijf binnenvallen, komen ze er zonder enige straf vanaf", stelt de FDF-voorman.



In mei 2019 drongen 126 dierenactivisten uit heel Europa binnen bij een varkensstal in Boxtel. Buiten op het terrein stonden nog eens 125 actievoerders te demonstreren tegen dierenleed. Toen sympathisanten van de boer naar het bedrijf kwamen, ontstond al snel een grimmige sfeer. Zo werden auto's van de activisten in de sloot geduwd. Pas tien uur later werd de bezetting beëindigd door de politie.

Tientallen dierenactivisten demonstreerden in 2019 bij een varkensboederij in Boxtel (Foto: Rob Engelaar).