Bewoners van Veen bang voor autobranden: 'Het is compleet doorgeslagen'

Zwarte schroeiplekken en roetdeeltjes markeren een berucht kruispunt in Veen, een dorp in de gemeente Altena. Met oud en nieuw worden daar elk jaar sloopauto’s in de fik gestoken. De eerste ging begin december al in vlammen op. Een jaarlijkse traditie, vinden de stokers. Maar buurtbewoners zijn gespannen voor de jaarwisseling. “Traditie? Strafbare feiten, dat zijn het!”

“Of ik bang ben? Wat denkt u zelf?” Een bewoonster van appartementencomplex Witloo in Veen kijkt uit op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. Jaarlijks komen daar in de nacht van 31 december op 1 januari veel mensen bijeen om sloopauto's in de as te leggen. Vorig jaar gingen er elf in vlammen op. De seniorenflat bleef toen achter met twee uit elkaar geklapte ruiten en een beschadigde deur. Het wegdek lijdt jaarlijks zo'n anderhalve ton aan schade. “Die stokers vinden dat ze recht hebben op hun traditie, terwijl wij ieder jaar opnieuw in angst zitten. Ik noem het geen traditie meer, maar oorlog!” LEES OOK: Dit moet je weten over Veen: een traditie die teruggaat tot de jaren 90 Ook dit jaar is er niet gewacht tot oud en nieuw. Het eerste weekend van december kwamen ruim 150 jongeren samen op de kruising in Veen om een auto in de hens te zetten. “Dat kabaal en dat lawaai…” De vrouw neemt een hijsje van haar sigaret. “Ze kunnen hun gang maar gaan, omdat niemand er iets tegen doet.” De brandweer bluste uiteindelijk het vuur en een takelbedrijf heeft de auto weggetakeld.

“Ze komen van heinde en verre om hier auto’s in de fik te steken. Zelfs vanuit Urk!”

In de jaren vijftig en zestig werd enkel op bescheiden schaal vuurwerk afgestoken op het kruispunt. Vanaf de jaren tachtig werd er ook hout in de fik gezet. “Toen heerste er een gevoel van saamhorigheid. Je gaf iedereen een hand en wenste zelfs de politie de beste wensen. Nu is het compleet doorgeslagen!” LEES OOK: Een omstander filmt hoe in Veen een auto in brand wordt gestoken “Van kinds af aan weet ik niet beter dan dat er auto’s in de fik worden gestoken”, zegt een 55-jarige vrouw. Maar die traditie ontstond pas echt rond de jaren negentig. “Ook nu nog komen ze van heinde en verre om auto’s in de fik te steken.” Ze somt op: “Breda, Den Bosch, Den Haag en zelfs vanuit Urk.” Ze ligt zelf niet wakker van de Veense traditie. Die lijkt zich overigens te verplaatsen naar het nabijgelegen Poederoijen, in Gelderland.

“Mijn vrouw is erg angstig. Die laat ik met oud en nieuw niet alleen.”

“Een traditie? Strafbare feiten, dat zijn het!” Het bracht een man in een scootmobiel een hoop ellende. Jarenlang had hij een meubelzaak aan het kruispunt. De rook van de in de fik gestoken auto’s trok zijn winkel binnen, waardoor hij jaarlijks vijf- tot zesduizend euro aan schade had. “De hele inboedel was aan gort. Wij zagen alles op camerabeelden, maar de gemeente deed er niks mee.” Vanwege zijn gezondheid woont de man inmiddels in een verzorgingstehuis in Andel, zijn vrouw van 85 woont nog wel aan het kruispunt. Door de autobranden is zij tijdens de jaarwisseling erg angstig. Daarom biedt de familie haar gezelschap. “Met oud en nieuw laten we haar niet alleen.” De politie en de gemeente Altena proberen al jaren tevergeefs grip te krijgen op de vele autobranden en ongeregeldheden die zich met oud en nieuw afspelen in Veen. Zo werden er in 2021 betonblokken geplaatst op het kruispunt, in een poging te voorkomen dat daar nog meer auto's in brand werden gestoken. Dit jaar is er, net als voorgaande jaren, van 28 november tot en met 7 januari cameratoezicht ingesteld. Hoe de gemeente en brandweer zich verder klaarmaken voor de jaarwisseling en de autobranden in Veen, kan een gemeentewoordvoerder niet prijsgeven. “Wat ik wel kan zeggen, is dat de veiligheid van de hulpverleners en inwoners voorop staat.”

De schroeiplekken zijn duidelijk zichtbaar op het kruispunt in Veen, waar auto's in de fik worden gestoken (foto: Niek de Bruijn)

Achter de kerk in Veen staat een aantal stookvaten opgesteld (foto: Erik Peeters)