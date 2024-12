Mo (23) op straat doodgeschoten: tot twintig jaar cel geëist

Tegen de vier verdachten van de moord op Mo Ahmed (23), in Oss in april 2022, zijn celstraffen geëist van veertien tot twintig jaar. Mo Ahmed werd doodgeschoten toen hij met zijn vader achterop de scooter werd belaagd door vier mannen. Met zeker vijf schoten, waarvan een van dichtbij in zijn achterhoofd, werd Mo afgeslacht.

Semih Z. (27) is de schutter. Daar zijn alle partijen het wel over eens. Maar, hij ontbrak ook dinsdag in de rechtszaal. Hij is gevlucht naar Turkije en is zeker niet van plan terug te keren. De drie andere verdachten, Anass B. (28) en de twee broers Efahan I. (28) en Egemen I. (25) waren er wel. Zij waren er bij toen Mo werd doodgeschoten. Sterker nog, zij gingen met anderen naar de Leeuwerikhof in Oss op 14 april 2022 om verhaal te gaan halen.

Ruzie tussen drugsbendes

Volgens justitie was er sprake van een ruzie tussen twee rivaliserende drugsbendes in Oss in die tijd. Efahan I. was eerder die middag op de Leeuwerikhof geweest, waar ook slachtoffer Mo Ahmed woonde. Die zag Efahan rijden op plek waar die helemaal niet mocht komen.

Mo was rechterhand en loopjongen van een drugsbende. In die hoedanigheid ging hij op Efahan af en probeerde hij hem te slaan. In zijn eer aangetast, trommelde Efahan vervolgens zo’n zes anderen op en zij verzamelden bij een garage aan de Friezenlaan. Daar werd de sfeer steeds grimmiger. De mannen verzamelden wapens, zoals een koevoet, een mes en een boor. Justitie meent ook dat Efahan een vuurwapen bij zich had, maar dat is nergens te zien.

Semmih Z. had zeker een vuurwapen bij zich, want eenmaal aangekomen op de Leeuwerikhof schoot hij dat vuurwapen leeg op Mo Ahmed. Efahan wordt door getuigen ook gezien met een vuurwapen, maar gebruikte dat niet. Alle vijf kogels kwamen uit één wapen.

De vier verdachten sprongen meteen uit de auto toen ze Mo en zijn vader op een scooter zagen rijden op een parkeerplaats. Ze renden op de scooter af en schopten vader en zoon van de scooter. Toen was Mo al een keer geraakt en toen hij op de grond lag werd hij nog een paar keer beschoten. Hij overleed aan kogels in zijn hoofd en rug.