Oisterwijk geliefd bij inbrekers: 'Wat ik ertegen doe? Zeg ik niet'

Oisterwijk spant de kroon als het gaat om kerstinbraken. Nergens in Brabant slaan inbrekers dan zo graag hun slag als in het dorp. Zo neemt de kans op een inbraak met 221,5 procent toe, vergeleken met een normale dag in het jaar.

Sami Kappe Geschreven door

Dat blijkt uit cijfers die vergelijkinswebsite Independer opvroeg bij de politie. In december en januari wordt over het algemeen al vaker ingebroken dan op een normale dag. Maar inbrekers slaan hun slag het liefst op nieuwjaarsdag. Een vrouw uit Oisterwijk zegt te schrikken van het hoge inbraakcijfer. "Dat vind ik wel heel erg veel, dat aantal. Dat had ik niet verwacht."

"Dit is een gouden tijd voor inbrekers en criminelen."

Goed je kostbare spullen uit het zicht leggen dus als je elders op kerstvisite gaat. "Want dit is een gouden tijd voor inbrekers en criminelen", vult een man aan. "Daarbij, er zijn hier in Oisterwijk genoeg mensen die iets in huis hebben hè." Een inwoner zegt op straat tegen Omroep Brabant helaas uit ervaring te spreken. "Als het je overkomt, schrik je enorm." Hij besloot daarom meteen een alarminstallatie aan te schaffen. "Binnen een dag. Ik sluit nu alles goed af, lichten aan en heb nieuwe sloten." Overigens treft niet iedereen het zo slecht. "Ik moet iets afkloppen, maar de afgelopen 27 jaar is er niemand bij ons geweest", vertelt een andere vrouw. "Dat vind ik wel zo fijn."

"Geen slapende honden wakker maken."