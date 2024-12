Bedrijven steken ruim 200 miljoen euro in Brainportregio

Het bedrijfsleven doet een flinke duit in het zakje voor de groei van de Brainportregio. Onder de naam Brainport Partnerfonds gaan twaalf bedrijven 219 miljoen euro meebetalen aan het verbeteren van de infrastructuur, meer betaalbare woningen, talentontwikkeling en gelijke kansen voor alle inwoners in de regio.

De miljoenen worden uitgesmeerd over een periode van twaalf jaar. Het net opgerichte Brainport Partnerfonds bestaat uit de bedrijven Philips, ASML, NXP, VDL Groep, Wilvo Group, VHE Industrial Automation, AAE, Rabobank, Prodrive Technologies, Van der Hoorn Buigtechniek, VB Groep en Strijp-T campus.

100.000 betaalbare woningen voor de hele regio

De zak met geld vanuit het Brainport Partnerfonds staat niet op zichzelf. Voor een deel is het een noodzakelijke financiële bijdrage in ruil voor de miljarden aan investeringen die de Rijksoverheid, de provincie en de 21 gemeenten uit de Brainportregio komende jaren doen.

Volgens directeur Paul van Nunen van Brainport Development hebben overheden een breed pakket samengesteld van investeringen in infrastructuur en in de bouw van 100.000 betaalbare woningen. Daarnaast dragen de bedrijven via het Partnerfonds bij aan het opleiden, behouden en werven van 50.000 extra slimme koppen en handige handjes.

'Elk bedrijf kan meedoen'

Elk deelnemend bedrijf legt een vast bedrag per medewerker in. “Zo is het mogelijk dat zowel een grote speler als ASML als ook een kleiner bedrijf met dertig medewerkers mee kan doen in dit nieuwe fonds.” Van Nunen hoopt dan ook dat meer bedrijven uit de regio zich aansluiten bij het speciale fonds.

Burgemeester en regiovoorzitter Jeroen Dijsselbloem zegt blij te zijn met de belangrijke stap vanuit het bedrijfsleven. "Het is echt uniek, dat het collectieve bedrijfsleven in een regio bereid is om op deze schaal mee te financieren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen."

ASML steekt ook zelf miljoenen in woningbouw

Chipmachinefabrikant ASML kondigde vorige week donderdag aan dat het bedrijf enkele miljoenen mee gaat betalen aan de bouw van 1085 woningen in Eindhoven, Helmond en Veldhoven. De techgigant uit Veldhoven heeft de ambitie om financieel te helpen bij de bouw van 25.000 woningen in de regio de komende jaren. Daarnaast legt ASML dus ook nog geld in via het Brainport Partnerfonds.

