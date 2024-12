Avans+ wil nog eens 50 verpleegkundigen duizenden euro's vergoeding betalen

Hogeschool Avans+ uit Breda wil dat alle 64 Indonesische verpleegkundigen die in 2021 begonnen aan een werk-leertraject via de hogeschool een schadevergoeding van 7.000 euro krijgen. Aan de groep van 14 voormalig studenten van de hogeschool die vorige week al een schikking trof bij de rechter, wil Avans+ ook extra geld betalen.

Dat schrijft RTV Drenthe. De verpleegkundigen volgden een opleiding bij de Brabantse hogeschool en waren aan het werk bij zorginstellingen in Drenthe en Flevoland, maar stapten naar de rechtbank in Breda omdat een beloofde verhuiskostenvergoeding van 7.750 euro nooit werd betaald. De rechtbank stelde vorige week dat de Indonesiërs nog steeds recht hebben op die vergoeding.

Mochten de (voormalig) studenten de overeenkomst met Avans+ tekenen, dan krijgen ze 7.000 euro op hun rekening gestort, maar zien ze verder ook af van eventuele nieuwe vorderingen. Daarnaast mogen zij zich in de toekomst niet meer negatief uitlaten of klachten indienen over de hogeschool.

Schikking in Breda

Avans+ trof afgelopen vrijdag in de rechtbank in Breda een schikking van 100.000 euro met 14 voormalig studenten. Van dat geld moeten zij ook hun advocaatkosten betalen, waardoor zij netto minder geld overhouden dan hun 50 collega-studenten.

De groep van 14 vindt dat oneerlijk en wilde van Avans+ alsnog de volledige verhuiskostenvergoeding van 7.750 euro hebben, laat hun advocaat Rob van der Pas weten. Bovendien willen ze compensatie voor de kosten die ze hebben gemaakt voor de juridische procedure.

Aanvullende vergoeding

"Wij begrijpen dat dat voor die studenten heel oncomfortabel is", zegt Avans+-directeur Cris van Osch in een reactie tegen RTV Drenthe. "Zij hebben er tijd en moeite in gestoken en dan zouden mensen die geen inspanning leverden zomaar geld van ons krijgen. We vinden het niet redelijk om dat verschil te laten bestaan."

Aan de groep van 14 verpleegkundigen waarmee Avans+ een schikking trof, wil de hogeschool daarom nog een bedrag van 1.000 euro overmaken zodat zij daarvan hun advocaat kunnen betalen. Ook zij moeten zich dan houden aan de voorwaarde zich niet meer negatief uit te laten over hun voormalige opleidingsinstelling. Deze voorwaarde wordt niet gesteld in hun schikkingsovereenkomst.

'Monddood maken'

Specifiek noemt Avans+ in hun geval dat zij richting de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Belastingdienst en de pers geen kwaad woord over de hogeschool mogen spreken. Advocaat Rob van der Pas van de studenten vindt dat zijn cliënten daarmee 'monddood worden gemaakt' door Avans+.

"Mijn cliënten zijn goed genoeg om naar Nederland te komen om hier gedurende vier dagen per week te komen werken, maar mogen wat Avans+ betreft niet zeggen wat zij vinden van de bejegening die zij van Avans+ hebben mogen ervaren."

'Fatsoenlijk aanbod'

De advocaat van Avans+, Justin Interfurth, is het daar niet mee eens. "Die bepaling is bedoeld om het geschil tussen Avans+ en de studenten te beëindigen. Het is niet de bedoeling om mensen monddood te maken", zegt Interfurth.

Avans+-directeur Van Osch spreekt van een fatsoenlijk en redelijk aanbod. Hij wil dat de zaak daarmee definitief wordt afgedaan en niet dat beide partijen elkaar nog verwijten gaan maken.

Niet akkoord

Van der Pas laat weten dat de studenten die hij bijstaat niet akkoord gaan met het aanbod van Avans+ om nog 14.000 euro te betalen voor de juridische kosten. "Dit is de prijs die kennelijk staat op de vrijheid van meningsuiting", stelt advocaat Van der Pas.

Volgens Avans+ hebben inmiddels 31 van de 50 (voormalig) studenten getekend voor het ontvangen van de schadevergoeding.

