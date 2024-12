Twee verdachten van doodschieten Mo vrijgelaten ondanks zware eis

Twee mannen uit Oss tegen wie eerder deze week nog veertien jaar gevangenisstraf werd geëist, zijn op vrije voeten. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze zwaar gestraft moeten worden, omdat ze betrokken waren bij de moord op de 23-jarige Mo Ahmed, in april 2022 in zijn woonplaats Oss. Maar de rechtbank in Den Bosch heeft nu na ‘beraadslagingen bepaald dat er aanleiding is om hen te ontslaan uit hun voorlopige hechtenis.’ Dit betekent dat ze de gevangenis mogen verlaten.

Een woordvoerder van de rechtbank kan niet uitleggen wat precies de doorslag heeft gegeven. Als verdachten na zo’n zware strafeis worden vrijgelaten nog voordat de rechtbank uitspraak doet, dan kan dat twee dingen betekenen. Of dat ze worden vrijgesproken of dat de uiteindelijke straf niet zwaarder wordt dan het voorarrest. De rechtbank in Den Bosch doet op 13 februari uitspraak.

Eén van de twee vrijgelaten verdachten is Egemin I., de 25-jarige broer van Efehan I., de man die de moord volgens justitie in gang heeft gezet. De andere man die de cel heeft mogen verlaten, is Anass B. (28). Tegen hen was dus veertien jaar cel geëist. Hun stadgenoten Efehan I. en Semih Z. zouden als het aan het OM ligt twintig jaar de gevangenis in moeten. Z. is sinds de moord op klaarlichte dag op de Leeuwerikhof in Oss spoorloos.

Loopjongen van drugsbende

Mo was de rechterhand en loopjongen van een drugsbende. “Twee uur voor zijn dood geeft Mo een tik in het gezicht van een van de verdachten. Wat hij niet kan vermoeden, was dat hierdoor zijn lot was bepaald.” Zo begon de officier van justitie dinsdag haar requisitoir. Volgens haar hebben alle vier de mannen een belangrijke rol gespeeld bij de dood van Mo.

Het slachtoffer werd op een parkeerplaats door vijf kogels geraakt en dodelijk getroffen in hoofd en rug. Zijn vader was er getuige van, hij zat achterop de scooter van zijn zoon. De officier van justitie: “Zijn vader ziet hoe zijn zoon nog een schot door het hoofd krijgt, als hij eigenlijk al levenloos op de grond ligt. Een liquidatieschot. Een puur minachtend schot, waar de koelbloedigheid vanaf straalt.”

Uit onderzoek werd al snel duidelijk dat Mo was belaagd door de vier jonge mannen. Een paar uur voor het schietincident was er een confrontatie tussen Efehan en Mo, waarbij het latere slachtoffer zijn rivaal met de vlakke hand in het gezicht sloeg. Efehan bevond zich op 'grondgebied' van Mo's bende. Het zou deze tik zijn die directe aanleiding was voor de latere schoten.

De politie kwam direct in actie: