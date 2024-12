Derde verdachte aangehouden voor de afrekening op Toon Damen

De politie heeft woensdag in Baarle-Nassau een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de moord op de 37-jarige crimineel Toon Damen uit Tilburg. Vorige week werden al twee verdachten gearresteerd in het onderzoek naar de moord, die in augustus 2022 plaatsvond in de Borselestraat in Tilburg. Opsporing Verzocht besteedde hieraan vorige week aandacht.

De twee mannen die vorige week werden opgepakt, zijn deze week vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten, zo meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda. De woordvoerder van justitie wil niet zeggen waar ze vandaan komen en hoe oud ze zijn. Verder wil hij nog wel kwijt dat het OM hen ervan verdenkt dat ze bij de moord van Damen of de voorbereiding hiervan betrokken zijn geweest. LEES OOK: Afrekening Toon Damen: politie houdt twee verdachten aan Het tweetal werd vorige week woensdag ingerekend, een dag nadat Opsporing Verzocht plotseling aandacht besteedde aan de zaak Toon Damen. Volgens de politie was er bij het onderzoeksteam, buiten de tiplijn van Opsporing Verzocht om, informatie binnengekomen. Na het opsporingsprogramma van AVROTROS zijn ook enkele tips binnengekomen, waarvan enkele anoniem. Damen pleegde op jongere leeftijd een reeks vermogensdelicten, waarvoor hij ook is veroordeeld. In 2008 kreeg hij twaalf jaar cel voor het doodschieten van een oude vriend. Damen was toen zelf begin 20. Zijn vader, die ook Toon Damen heette, was een drugscrimineel en werd doodgeschoten. In 2016 was Damen junior ook doelwit van een aanslag. Die overleefde hij. Damen werd in de vroege ochtend van 1 augustus 2022 doodgeschoten voor zijn huis aan de Borselestraat in Tilburg. Zijn vriendin en een kind waren op dat moment thuis. Buurtbewoners vertelden vlak daarna aan Omroep Brabant dat ze meerdere schoten hadden gehoord en daarna twee mannen weg zagen rennen.

Witte tenten voor het huis waar de man werd neergeschoten (foto: SQ Vision).