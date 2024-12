Verdachten van moord op Mo ineens vrij: 'Ze zaten al veel te lang vast'

Verrast en eigenlijk ook weer niet. Zo reageert advocaat Mark Nillisen op het besluit van de rechtbank in Den Bosch om Egemin I. uit Oss vrij te laten. Tegen zijn cliënt was dinsdag nog veertien jaar cel geëist voor betrokkenheid bij de moord op stadgenoot Mo Ahmed in april 2022. Volgens de raadsman heeft Egemin al twee en een half jaar onterecht vastgezeten.

Nillesen werd deze ochtend door de 25-jarige Ossenaar gebeld. Zijn cliënt mocht woensdagavond al naar huis. “Natuurlijk is hij heel erg blij. Maar het heeft veel te lang geduurd. Bovendien blijft zijn broer Efehan wel in een cel. Dat is bitterzoet voor hun gezin”, laat Nillesen weten. Efehan (25) is volgens het Openbaar Ministerie (OM) de man die het initiatief nam om Mo (23) op de Leeuwerikhof in Oss om te brengen. Dat gebeurde op een parkeerplaats waar Mo, met achterop zijn scooter zijn vader, was verschenen. Ook Egemin, Anass B. (28) en Semih Z. (27) waren er bij toen Mo werd gedood. De sindsdien voortvluchtige Z. wordt door het OM als schutter gezien. Tegen hem en tegen Efehan werd twintig jaar cel geëist. Egemin en Anassa zouden voor veertien jaar de gevangenis in moeten. Het is zeer de vraag of die laatste twee eisen door de rechtbank zullen worden overgenomen. Eerder deze donderdag werd bekend dat de rechter de vrijlating heeft bevolen van Egemin en Anass. Een reden hiervoor werd niet gegeven.

"Er is gewoon te weinig bewijs, heb ik al zo vaak gezegd."

Nillesen hoopt dat zijn cliënt in februari, wanneer de rechtbank definitief uitspraak doet, wordt vrijgesproken. “De belangrijkste getuige in de ogen van justitie kan volgens mij helemaal niet gezien hebben wat er die middag is gebeurd. Er is volgens mij dan ook te weinig bewijs voor wat mijn cliënt ten laste is gelegd. Dat heb ik al zo vaak met zoveel pathos en heel uitvoerig bepleit”, vertelt de advocaat. Nillesen wil niet te vroeg juichen. “Mijn cliënt wordt er ook van beschuldigd dat hij Mo en zijn vader van hun scooter heeft geslagen. Volgens mij kan ook dat niet worden bewezen. Verder sluit ik niet uit dat het OM in beroep gaat als het inderdaad tot een lichtere straf of vrijspraak komt. Afhankelijk van de uitspraak van de rechtbank kunnen we een eis tot schadevergoeding indienen.” Ilyas Azarkan, de advocaat die Anass bijstaat, houdt er ook rekening mee dat het OM de uiteindelijke uitspraak zal aanvechten. “Maar voor nu ziet de rechtbank genoeg reden om ook mijn cliënt vrij te laten. Hiervoor kan maar één reden zijn: vrijspraak,” meent Azarkan.

"Eindelijk gelijk gekregen, de rechters zijn het met ons eens."