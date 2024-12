Samenwerking GroenLinks en PvdA gaat in Brabant 'eigenlijk vanzelf'

De samenwerking tussen GroenLinks en PvdA krijgt steeds meer vorm. De twee partijen doen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in een groot aantal Brabantse gemeenten samen mee, inclusief de grote steden. In Provinciale Staten trekken de fracties ook al langer samen op. En dat ging eigenlijk vanzelf, zeggen fractievoorzitters Jade van der Linden (GroenLinks) en Ward Deckers (PvdA).

"We doen vrijwel alles samen, zelfs de fractievergadering", zegt Jade van der Linden (27). "Tijdens de onderhandelingen voor het bestuursakkoord hebben we elkaar heel goed leren kennen. En terwijl wij daar druk mee bezig waren, hebben onze fracties elkaar zelf ook opgezocht. Dat is alleen maar doorgegaan, eigenlijk loopt het allemaal vanzelf." Ze zit in de fractiekamer van de PvdA in het provinciehuis. Aan de muur hangen posters van GroenLinks-PvdA uit de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Sinds kort kunnen Statenleden van GroenLinks (5) en PvdA (4) met hun pasje naar binnen in beide fractieruimten. De twee partijen overleggen veel, doen samen voorstellen en stemmen samen over moties. Haar politiek bondgenoot Ward Deckers (41) schuift aan. "Voor de provinciale verkiezingen voerden we samen campagne, toen hebben we elkaar bewust opgezocht", zegt hij. "We hebben toen ook al vóór de verkiezingen afgesproken dat we elkaar niet los zouden laten in onderhandelingen. Na die onderhandelingen hebben we een paar maanden als een soort proeftijd intensiever samengewerkt. Maar dat bleek onnodig, want we zaten al snel op één lijn. De evaluatie was binnen vijf minuten al klaar."

"We moeten de verschillen niet groter maken dan ze zijn."

Uit de partijen klinkt uit verschillende hoeken kritiek op de lopende fusie. In Eindhoven had de adviescommissie van GroenLinks liever nog even gewacht met samengaan. Tegenstanders wijzen op cultuurverschillen en vrezen een verlies van hun profiel.

foto: Rick Lemmens

Daar lijkt op provinciaal niveau in Brabant geen sprake van. "Als we het binnen de fracties oneens zijn, is dat eigenlijk nooit volgens de partijlijnen", zegt Van der Linden. "En vaak gaat het om details. We kunnen elkaar heel erg vinden in elkaars groene en sociale gedachtegoed. En ook op persoonlijk vlak klikt het goed, dat helpt heel erg. Maar ik snap wel dat het op andere plekken anders kan zijn." "Ik spreek weleens op lokale ledenbijeenkomsten", vertelt Deckers. "Dan benadruk ik dat het goed is dat er ruimte is binnen de partijen om discussie te voeren, maar we moeten de verschillen ook niet groter maken dan ze zijn."

"Ik ben ervan overtuigd geraakt dat we elkaar verrijken."

Beide fractievoorzitters zijn voorstander van een fusie van de twee partijen. "Ik ben daar heel duidelijk over", zegt Deckers. "Ik wil niet over tegenstanders heen walsen, maar voor mij is het heel simpel: samen bereiken we meer. En daarvoor zit ik in de politiek." Voor Van der Linden geldt hetzelfde: "Ik ben vorig jaar ook lid van de PvdA geworden. Mede door de samenwerking hier ben ik ervan overtuigd geraakt dat we elkaar niet alleen nodig hebben, maar elkaar ook verrijken. En dan heb ik het niet alleen over zetels, maar ook over de inhoud."

"Het maakt uit dat wij aan de knoppen zitten."

Bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer wat het doel helder: de grootste worden en de macht pakken. Moet dat straks in Brabant ook het doel zijn? "De grootste worden sowieso", zegt Deckers zonder twijfel.

foto: Rick Lemmens

Voor Van der Linden is het ook helder: "We moeten ervoor zorgen dat wij aan de knoppen zitten. Je ziet hoeveel het momenteel uitmaakt dat wij in de coalitie zitten. Brabant gaat als een van de weinige provincies nog wel door met haar natuurbeleid." LEES OOK: Streep door stikstofaanpak provincie, kabinet stopt met natuurbeleid

"We moeten laten zien dat wij echte oplossingen hebben."