Onvoldoende steun gemeenteraad: burgemeester vertrekt drie jaar eerder

Burgemeester Arinda Callewaert vertrekt voortijdig uit de gemeente Bergeijk. In een persbericht laat ze weten dat er volgens haar niet voldoende steun is in de gemeenteraad om haar ambtstermijn uit te zitten. Callewaert (62) zegt dat ze graag nog drie jaar was gebleven. Het is niet duidelijk wat de precieze aanleiding voor haar beslissing is geweest.

De laatste weken liepen de gemoederen in de Bergeijkse politiek hoog op in een discussie over een windmolenpark. Eerder was het onrustig door de plannen rond vakantiepark De Zwarte Bergen in Luyksgestel. In mei dit jaar haalde de Bergeijkse burgemeester de landelijke publiciteit door een open brief tegen opkomend antisemitisme niet te ondertekenen.

LEES OOK: Patty en Herman moeten na 54 jaar vertrekken van De Zwarte Bergen

De wethouders in het college van de gemeente Bergeijk zeggen verrast te zijn door haar voortijdig afscheid. Ze betreuren Callewaerts besluit ‘ten zeerste’ en benadrukken in een reactie dat ze niet betrokken zijn geweest bij haar beslissing om Bergeijk te verlaten. Callewaert blijft aan tot 15 februari. In de week die hieraan voorafgaat, wordt er een bijeenkomst gehouden waar inwoners en ambtenaren van de gemeente Bergeijk afscheid van haar kunnen nemen.