Debutant op WK darts Alexander Merkx wint zijn eerste partij: 3-0

Alexander Merkx heeft de eerste ronde van het wereldkampioenschap darts overleefd. De 30-jarige debutant uit Hapert was in Londen duidelijk te sterk voor de Engelsman Stephen Burton.

Merkx versloeg de nummer 64 van de wereld met 3-0. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Engelsman Chris Dobey. Onder de toeschouwers in het Alexandra Palace bevond zich de populaire Engelse popartiest Ed Sheeran.

Dat Merkx kan meedoen aan het evenement in de Engelse hoofdstad is al een prestatie op zich. Het kwam voor hem als een complete verrassing. Merkx sleepte vorige maand tot ieders verrassing een WK-ticket in de wacht bij de wereldberoemde Professional Darts Corporation (PDC). En dat voor iemand die in het dagelijks leven zijn geld verdient met de verkoop van caravans.

Nu Merkx deze ronde heeft overleefd, komt hij in een deelnemersveld met onder anderen de top 32 van de wereld met bijvoorbeeld Michael van Gerwen. Diezelfde Van Gerwen komt later deze avond voor het eerst in actie op het WK. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen neemt het na een bye in de eerste ronde op tegen de Engelsman James Hurrell.

