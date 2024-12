Feest in noodopvang Dongen: 'Blij dat we ander geluid konden laten horen'

Emotionele taferelen vrijdag bij de noodopvang in Dongen nadat de gemeenteraad donderdag besloot om de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers toch open te houden. Dat gebeurde nadat een petitie zo'n tweeduizend keer werd getekend. Bewoners van de opvang en mensen uit Dongen vierden met elkaar het besluit van de gemeenteraad met een oer-Hollandse lekkernij: oliebollen.

Waar op sommige plekken in Nederland wordt geprotesteerd tegen de komst van asielzoekers, is in Dongen het tegenovergestelde het geval: zij willen dat ze blijven. De gemeenteraad ging donderdagavond overstag, mede dankzij de petitie. LEES OOK: In dit dorp strijden inwoners om de asielzoekers te laten blijven De noodopvang aan de Nestel werd in februari van dit jaar geopend, aanvankelijk voor zes maanden. In juni werd die termijn met nog eens zes maanden verlengd. Er wonen 150 asielzoekers, onder wie gezinnen met kinderen. De initiatiefnemers van de petitie schrijven dat de bewoners 'zich thuis voelen in Dongen: kinderen gaan naar school en bewoners van de noodopvang zijn aan het werk'.

"Het idee dat ze ineens weg zouden zijn vond ik erg lastig."

Leraren van basisschool De Westerkim vierden vrijdag met meerdere kinderen uit de opvang die er op school zitten het verlengen van de noodopvang. "Het idee dat ze ineens weg zouden zijn vond ik erg lastig. Ik ben blij dat ze anders besloten hebben", zegt leerkracht Claudia Smits. De kinderen hadden donderdag hun laatste schooldag en wisten niet of ze na de kerstvakantie nog terug naar dezelfde school zouden gaan. "We hebben gezegd tot na de vakantie, maar wel heel voorzichtig." "Het was tot op het laatst erg spannend", vindt ook Bea van Beers, een initiatiefneemster van de handtekeningenactie. Door het besluit van de gemeenteraad blijft de noodopvang in ieder geval tot augustus 2026 in Dongen. Daarna zou er een permanente oplossing moeten komen.

"Mijn boodschap aan minister Faber: er is ook een ander geluid in Nederland."