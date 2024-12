112-nieuws: inbraak in telefoonwinkel • 89 lachgasflessen gevonden

03.58

In de winkel HabBratech aan de Stationsstraat in Waalwijk, die gespecialiseerd is in Apple-producten, is afgelopen nacht ingebroken. Dit gebeurde rond halfdrie. De inbrekers sloegen een raam kapot om binnen te komen. Daarop ging het alarm af en begon een rookmachine te werken. De inbrekers hebben alleen tientallen telefoonhoesjes meegenomen en wat oude telefoons uit een vitrinekast.