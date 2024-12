112-nieuws: vrouw gewond na botsing met auto • brand in huis Helenaveen

14.19

De politie is op zoek naar drie mannen die gisteravond een minderjarige jongen hebben belaagd en beroofd in Tilburg. De jongen stond rond 19:45 te wachten op een kennis aan de Montfortanenlaan toen drie mannen op hem kwamen afstormen. Er ontstaat een duw- en trekpartij en de mannen gaan ervandoor met zijn telefoon. Even later wordt de telefoon teruggevonden op een schoolplein. De drie mannen zouden tussen de 17 en 18 jaar oud zijn. Een van hen had droeg een helm en had 'een opvallend grote neus'. Verdachte twee had bruin haar dat strak achterover gekamd zat. Nummer drie droeg donkere kleding en zwart haar.