Michael van Gerwen begint WK darts sterk: 'Voelde me geen moment onzeker'

Michael van Gerwen is het WK darts goed begonnen. De drievoudig wereldkampioen won vrijdagavond zijn eerste duel in het Londense Alexandra Palace vrij gemakkelijk van de Engelsman James Hurrell. Hij zegevierde met 3-0 in sets en gunde zijn tegenstander in heel de wedstrijd slechts drie legs.

Van Gerwen liet bij het begin van de wedstrijd meteen zien dat de concurrentie weer rekening met hem moet houden tijdens dit WK. Hij haalde een gemiddelde van bijna 100 met drie pijlen en gooide al zijn dubbels met een pijl uit. Hurrell kreeg hem niet aan het wankelen: 3-1.

James Hurrell kreeg Michael van Gerwen niet aan het wankelen (foto: PDC).

In stijl

Ook de tweede set begon 'Mighty Mike' in stijl, met een fraaie elfdarter. Die voorsprong breidde hij uit naar 2-0, maar daarna sloop er toch wat slordigheid in zijn spel. Van Gerwen miste zes pijlen op een dubbel, maar kreeg door een misrekening van Hurrell, die per ongeluk 140 gooide in plaats van uit te gooien, een herkansing. Via de dubbel zes pakte 'MVG' vervolgens ook deze set: 3-1. Ook de derde set ging vervolgens met 3-1 naar de Vlijmenaar. Van Gerwen, die vrijgeloot was in de eerste ronde, speelt zijn volgende partij pas na de kerstdagen. Hij treft dan de winnaar van de partij tussen de Engelsman Brendan Dolan en Lee Lok-Yin uit Hongkong.

Blijdschap bij Michael van Gerwen na zijn zege (foto: PDC).

Niet zijn beste jaar

Van Gerwen aast in Londen op zijn vierde wereldtitel. Hij won er al drie, maar zijn laatste dateert van bijna zes jaar geleden. 'MVG' beleefde in 2024 niet zijn beste jaar in het profcircuit. Hij won geen enkel groot toernooi. In november werd hij tijdens het Grand Slam of Dartstoernooi zelfs al uitgeschakeld in de groepsfase en in diezelfde periode ging hij in de Players Championship Finals in de eerste ronde pijnlijk onderuit.

Michael van Gerwen tijdens de persconferentie na afloop van zijn duel met James Hurrell (foto: PDC).