John en Anna sluiten hun buurtsuper: 'Openhouden was niet haalbaar'

Nog een paar dagen heeft Loosbroek een supermarkt, maar op 31 december valt het doek voor de Dagwinkel van John en Anne Schouten. Na 24 jaar sluiten ze hun winkel aan de Dorpsstraat. En daarmee verliest Brabant alweer een lokale supermarkt.

Eigenaar John Schouten is emotioneel nu het einde van de winkel nadert: "We zitten hier sinds 2001 in, eerst nog als Spar. Het was een moeilijk besluit, dit gaat ons niet in de koude kleren zitten. Twee weken geleden hebben we de knoop doorgehakt."

"Het werd steeds rustiger hier en alles wordt duurder", zegt medewerkster Eline tegen DTV nieuws. "Die kosten moet je doorberekenen aan de klant. Het was niet haalbaar meer om de zaak open te houden." Eline weet sinds een week dat de Dagwinkel gaat stoppen. "Geen bakker, geen slager en vanaf 1 januari geen enkele winkel meer. Ik weet dat het heel lastig was voor John en Anne. En de klanten vinden het stuk voor stuk erg jammer."

Met de Dagwinkel in Loosbroek, in de gemeente Bernheze, is Brabant weer een buurtsuper armer. De afgelopen jaren verdwenen er winkels in bijvoorbeeld Esch, Gemert en Oisterwijk. Vaak genoemde reden is dat mensen simpelweg steeds minder vaak hun boodschappen kwamen doen. De klanten verruilden hun lokale supermarkt voor de grotere, en goedkopere, supermarkten.

Het verdwijnen van een buurtwinkel heeft soms meer gevolgen dan dat even snel een zak chips halen niet meer kan. De winkel van John en Anne droeg ook bij aan de lokale bedrijvigheid. "We werken vooral met lokale leveranciers, dat maakt het extra lastig", zegt John. "De winkel sluiten gaat me niet in de koude kleren zitten."

