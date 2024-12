Campingbewoners na weken bijna uit de kou: 'Gasleiding weer opengedraaid'

Het einde van de kou is in zicht voor de bewoners van recreatiepark De Kanthoeve in Bakel. Na bijna een maand van herstelwerkzaamheden worden eind deze week de laatste huisjes weer aan het gasnet aangesloten en vervolgens kan overal de verwarming weer aan. En kan er weer warm gedoucht worden, zo laat bestuurslid Wendy van der Zalm weten.

Begin december raakte een gasleiding lek nadat er brand uitbrak op het recreatiepark. Toen bleek dat de reparatiewerkzaamheden zeker een aantal weken zouden duren. Sindsdien zaten 350 huisjes zonder gas en dus zonder verwarming. Overbelast stroomnet

Veel bewoners op het park zochten warmte bij elektrische kacheltjes en -kookstellen, maar dat zorgde er weer voor dat het stroomnet van het park overbelast raakte. Zo zaten de bewoners onder andere op pakjesavond zonder stroom. Het park huurde daarna een noodaggregaat. Maar nu heeft bestuurslid Wendy van der Zalm goed nieuws: "De meeste huisjes zijn weer aangesloten en richting het einde van de week moeten alles huisjes weer aangesloten zijn. De gasleiding is weer opengedraaid voor het park." Nu de meeste bewoners de elektrische kacheltjes kunnen opbergen, heeft het stroomnet ook geen kuren meer gehad. Daardoor kan bij veel huisjes de verwarming weer aan en het gasfornuis weer gebruikt worden. Ook kan er weer warm worden gedoucht, wat veel bewoners bijna een maand lang thuis niet konden. Aanvankelijk liet de gemeente weten niets te kunnen betekenen voor de bewoners. "Uiteindelijk mochten we van de gemeente toch in de sporthal in Bakel douchen, dat was erg fijn", laat Wendy weten.