366 Brabantse boeren melden zich aan voor uitkoopregeling

366 Brabantse boeren hebben zich aangemeld voor een uitkoopregeling van de landelijke overheid. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Boeren die tot de zogenoemde piekbelasters behoren, hadden tot 20 december de tijd om zich aan te melden. Boeren die geen piekbelaster zijn konden dat tot 1 december doen.

De uitkoopregelingen werden opgezet, omdat de stikstofuitstoot moet worden teruggedrongen. Boeren die bijvoorbeeld geen opvolger hebben kunnen zo met een aantrekkelijk bedrag op zak stoppen met hun bedrijf. Op die manier moet de veestapel krimpen, waardoor er minder stikstof op kwetsbare natuur terechtkomt.

Vooral varkenshouders

Veruit de meeste Brabantse boeren die zich hebben ingeschreven zijn varkenshouder. 163 varkensboeren meldden zich voor een uitkoopregeling. Dat is niet zo gek, als je weet dat Brabant de meeste varkens per vierkante kilometer in Europa heeft. Voor iedere Brabander zijn er twee varkens: 2,5 miljoen inwoners tegenover bijna 5 miljoen dieren, berekende het CBS.

Na de varkenshouders zijn de melkveehouders de grootste groep: 86 van deze boeren schreven zich in. Daarnaast meldden 72 pluimveehouders, 20 vleeskalverhouders en 25 bedrijven met meerdere diersoorten zich. Daarmee komt het totaal aantal aanmeldingen op 366; het hoogste aantal van alle provincies op Gelderland na. Landelijk gaat het om bijna 1700 aanmeldingen.

Twee soorten regelingen

Boeren konden zich voor twee soorten uitkoopregeling aanmelden: de Lbv-plus en de Lbv. De Lbv-plus is bedoeld voor de 3000 bedrijven in Nederland die zorgen voor de meeste stikstof op kwetsbare natuur: de piekbelasters. Boeren die daar niet onder vallen konden zich inschrijven voor de Lbv.

Bij de Lbv-plus krijgen ondernemers 120 procent van hun bedrijfswaarde vergoed. Ook krijgen ze een vergoeding voor het slopen van hun stallen. Deelnemers van de Lbv krijgen 100 procent van de waarde van hun bedrijf vergoed. Bij allebei de regelingen geldt dat deelnemers niet opnieuw een bedrijf in Nederland of de EU mogen beginnen.

Niet verplicht

Voor welke van de twee regelingen de Brabantse veehouders zich hebben aangemeld, is niet duidelijk. De laatste cijfers van de provincie daarover dateren van 2 december, dus van voordat de Lbv-plus sloot. Toen kozen 144 Brabantse boeren voor de Lbv-plus en 201 voor de Lbv. Voor welke regeling de overige 21 boeren kozen is niet bekend.

Veehouders die zich voor een uitkoopregeling hebben aangemeld, zijn niet verplicht zijn om te stoppen. Ze kunnen zich nog bedenken en ervoor kiezen om hun bedrijf toch voort te zetten.

