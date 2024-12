Angst overheerst op deze eerste kerstdag aan de Leyhof in Den Bosch. Voor de vierde keer in een paar maanden tijd was het raak. Een busje van een dakdekker ging in vlammen op. "Schandalig dat ze dit met kerst doen", zegt buurtbewoner Willy van der Putte.

Terwijl de meeste buurtbewoners liever doorlopen en niks zeggen, wil Willy nog wel iets vertellen tegen de verslaggever van Omroep Brabant. "Zelf word ik hier niet bang van, maar andere buurtbewoners zijn na vier aanslagen echt bang dat henzelf iets overkomt", legt hij uit. "Ik geef er zelf niet zoveel om, maar andere mensen zijn er wel klaar mee." Ook het hondje dat hij op de arm neemt, is inmiddels gestrest volgens Willy.

"Echt heel naar voor het slachtoffer."

Met het slachtoffer is volgens de buurtbewoner 'niks mis'. Willy: "Deze jongen doet niks fout. Hij is enorm behulpzaam, je hoeft het maar te vragen en hij staat voor je klaar. Ik vind het echt heel naar voor hem dat hij dit meemaakt." LEES OOK: Opnieuw explosie bij dakdekker, voor de vierde keer raak De bus van de dakdekker is aan de voorkant helemaal uitgebrand. De politie doet onderzoek en heeft de bus in beslag genomen voor sporenonderzoek. Asresten op de parkeerplaats tonen hoe heftig de brand is geweest.

"Fietser leek iets over de auto heen te gooien."

Volgens de politie fietste er tegen middernacht vermoedelijk een man vanuit de richting van de Dommelstraat richting het huis. "Hij leek iets over de auto heen te gooien. Daarna brak de brand uit", aldus een woordvoerder. Mogelijk ging het om een brandbom. Bij de aanslag raakte niemand gewond. LEES OOK: Angst in buurt waar dakdekker voor vierde keer slachtoffer is van aanslag

