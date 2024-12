112-nieuws: oudere man raakt van weg • harde botsing in Odiliapeel

05.24

Op een parkeerplaats bij het Engelermeer aan de Meerheuvelweg in Den Bosch is vannacht een auto in vlammen op gegaan. Toen de brandweer aankwam, was de auto al grotendeels uitgebrand. Er bleef niks meer van over.

Eerder deze nacht zag de politie de auto al op de parkeerplaats staan. Er zat niemand in of bij. De politie onderzoekt de brand en is op zoek naar de eigenaar.