Rouwen tijdens de feestdagen: 'Nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn'

Naast vieren en genieten, is ook rouwen een onderdeel van de feestdagen. De Stichting Rouwen en Vieren zette daarom in het hele land speciale kassen op waar nabestaanden een kaarsje kunnen branden, iets in een boek kunnen schrijven en een lint met een tekst ophangen. Zo'n kas staat ook in Bergen op Zoom, waarmee de organisatie ruimte wil geven voor rouw.

"Rouw draag je altijd met je mee", vertelt Van der Geer. "Het slijt wel, maar het blijft een litteken." Voor veel mensen is het fijn dat er een laagdrempelige plek is om bij dat verdriet stil te staan. "Heel veel mensen weten wel dat ze ook in de kerk een kaarsje kunnen branden. Maar hier loop je toch makkelijker naar binnen."

"Het idee is dat december als feestmaand voor mensen die iemand hebben verloren niet meer hetzelfde is", zegt Eric van der Geer. Hij is een van de bestuurders van de Stichting Rouwen en Vieren in Bergen op Zoom. Voor het tweede jaar op rij staat er een kas in de stad.

Er komen af en aan mensen naar de kas. Een man komt een kaarsje branden voor zijn overleden vrouw. Hij gaat in een stoel zitten. "We waren 57 jaar getrouwd", zegt hij. "Ze heette Leni, kwam uit Vlissingen. Ik noemde haar altijd Leen." Hij krijgt een brok in zijn keel. "Ik hoop dat ze dit ziet. Het is gewoon zo moeilijk." Hij haalt diep adem. "Komend jaar word ik 89 jaar. We hebben het altijd heel fijn gehad samen."

Een moeder en dochter komen ook binnen, met hun twee honden. Ze moeten veel mensen missen tijdens de feestdagen. "Mijn zoon is 14 jaar geleden overleden", zegt de moeder. "En mijn man twee jaar geleden. Dit is een mooi hoekje om er even bij stil te staan, dat voelt goed om te doen." Ook haar dochter vindt het fijn. "Het was een heel heftige tijd, ik was erbij toen mijn vader overleed. Het is mooi dat ze dit organiseren."

"Het is een emotionele ruimte", zegt een vrouw die samen met haar man is gekomen. Anderhalf jaar geleden verloren ze hun zoon. "Heel plotseling", vertelt ze. "Twee jaar daarvoor had hij net een B&B opgezet." Het verlies valt hen nog altijd zwaar. "Ik heb er nooit last van gehad dat het donker wordt en dat de blaadjes vallen, maar nu wel. Ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn."