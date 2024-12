Dit zegt de weerman over 2024: 'Zacht, nat en somber'

Het afgelopen jaar zat vol weersextremen. Het ene na het andere warmterecord sneuvelde, en dat zeker niet alleen tijdens de zomermaanden. Ook zorgde de vele neerslag voor aardig wat wateroverlast. Weerman Johnny Willemsen van Weerplaza blikt met ons terug op het afgelopen jaar. "Het jaar was vooral zacht, nat en somber."

Dat 2024 warm was blijkt uit de weerrecords die werden verbroken. Dat begon al vroeg in het jaar: het was nog nooit zo warm op 15 februari. Het werd toen in Woensdrecht 17,9 graden. Ook in oktober en november gingen de warmterecords ten onder.

LEES OOK: Warmste 15 februari ooit gemeten in Brabant: 66 jaar oud record verbroken

Meer warmte- dan kouderecords

"In verhouding hebben we landelijk acht keer meer warmterecords dan kouderecords gehad afgelopen jaar", vertelt Willemsen. "Dat is natuurlijk een direct gevolg van klimaatverandering." Willemsen benadrukt wel dat koud weer niet onmogelijk is. "We zouden zeker nog sneeuw en ijs kunnen krijgen. De warmterecords komen alleen vaker voor."

Dat het weer extremer was kon je ook merken aan de wateroverlast. In augustus werd twee keer code oranje afgegeven, wat gepaard ging met behoorlijke plensbuien. Opvallend genoeg heeft het dit jaar niet meer geregend dan andere jaren. "Wat we wel zien is dat de uitersten extremer zijn geworden. De pieken en dalen zijn groter. Zo valt er op sommige momenten meer regen dan anders of is het juist lange tijd erg droog", zegt Willemsen.

Veel wateroverlast

Die flinke plensbuien zijn volgens Willemsen te verklaren aan de stijgende temperatuur. "Meer warmte is meer vocht in de lucht wat zorgt voor meer neerslag", legt de weerman uit. In mei, juli en augustus hadden veel plekken in Brabant last van de vele regenval.

LEES OOK: Grote wateroverlast door zware regenval, supermarkt moet sluiten

Volgens Willemsen is het jaar een beetje samen te vatten zoals het weer van de laatste weken: "Zacht, nat en somber", zegt Willemsen. Daarbij helpen de bijzonder grijze dagen van afgelopen tijd zeker niet. "Het is niet veel om naar huis over te schrijven."

Grijs en somber

Gaat 2025 veel anders worden dan 2024? Zo ver wil de weerman niet op de zaken vooruit lopen. Het weerbericht van deze zaterdag heeft hij gelukkig nog wel: "Wederom veel grijzigheid en het wordt niet warmer dan 2 of 4 graden. Vanochtend vroor het op veel plekken in Brabant nog met een temperatuur die schommelt tussen de 0 en -1. Ook vanavond is er weer kans op mist en nevel." Het blijft de laatste dagen van 2024 dus nog grijs en somber.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Dit is de weersvoorspelling voor de jaarwisseling