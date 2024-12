Ook gefrituurd smaakt-ie prima: Brabants trots, maar dan uit het vet

Wil je dinsdag eens iets origineels eten tijdens oudjaarsavond? Probeer dan eens de vetklep. Een experiment van bakker Jan Nagelkerke in Oudenbosch.

De vetklep ontstond tijdens de wekelijkse experimenten die de bekende bakker doet op TikTok. "We maken iedere week een variant op ons worstenbroodje", legde Nagelkerke maandag uit in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "We vragen onze volgers of zij nog originele ideeën hebben. Nu was er iemand die een nieuwjaarsworstenbroodje opperde. Toen zijn wij gaan nadenken."

"De worstbal bakte niet gaar."

"Eerst hadden we een balletje gemaakt met worstenbroodgehakt erin. Worstenbrood in een balletje dus, de worstbal. Maar die bakte niet gaar. De buitenkant werd te donker en hij werd niet gaar van binnen. Toen hebben we maar een worstenbroodje geprobeerd te frituren - de frituur staat nu toch aan vanwege de oliebollen - en dat bleek echt superlekker. We doen er dan frietkruiden op. Zo krijg je een beetje hartige nieuwjaarssnack." Dit frituren doen ze bij Nagelkerke eigenlijk nooit. "Dit is de eerste keer. De frituur hebben we normaal gesproken niet aan staan. Alleen deze week, vanwege de oliebollen."

"De kontjes moeten dicht zijn en dan lekker bakken, zes minuutjes."

Het broodje loopt bij het frituren niet vol vet. "Alleen de buitenkant. Net zoals bij de oliebol. Wij leggen een bijna-gerezen worstenbroodje in de frituur, met de kontjes goed dicht. Want met de kontjes open, loopt het vet er in. En dan gewoon lekker bakken, zes minuutjes." "Je moet geen kant-en-klare worstenbroodjes in de frituur gooien", waarschuwt de vader van het 10-koppige gezin daarbij. "Da's niet lekker. Je moet ze zelf maken en dan gaan ze voor het afbakken niet in de oven, maar op 175 graden in de frituur." Sommige mensen beweren dat alles wat je in de frituur doet, lekker wordt. Dat wil Nagelkerke niet beweren. "Maar deze wel. Deze is echt heel lekker!" Na het plaatsen van de vetklep op TikTok zijn er al veel besteld. "Ja, deze gaat wel lopen. Maar het gewone worstenbroodjes blijft ons belangrijkste product."

"Een 9,9 op de schaal van Betty."