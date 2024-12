Vier overvallen in korte tijd: verdachte blijft twee weken langer vast

De man die betrokken zou zijn geweest bij vier overvallen in zijn woonplaats Bergen op Zoom, blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dit heeft de rechter-commissaris bij de rechtbank in Breda besloten.

De 25-jarige verdachte werd tweede kerstdag voor de tweede keer in korte tijd aangehouden. Na de eerste keer, op 10 december, had onderzoek nog te weinig opgeleverd om hem langer in voorarrest te houden. Daarop werd hij al snel vrijgelaten. Nu is er wel reden om de voorlopige hechtenis te verlengen. "We doen uitgebreid onderzoek", meldt een woordvoerder van de politie.

De politie vermoedt dat hij in korte tijd vier keer heeft toegeslagen. In een aantal gevallen was het signalement van de overvaller hetzelfde en zo kwam de verdachte snel in beeld. Het ging om een man van 1,75 meter, met een getinte huidskleur en een zwarte jas met bontkraag.

Personeel bedreigd

De eerste overval was op 5 december op een nachtwinkel aan de Antwerpsestraat. Twee dagen later was een filiaal van slijterijketen Gall& Gall het doelwit. De maandag erop was het raak bij een vestiging van Domino’s, ook aan de Antwerpsestraat.

Weer een dag later deelde de politie een foto van de man, die mogelijk al deze overvallen op zijn geweten heeft. Vrijwel altijd ging hij er met geld vandoor nadat personeel was bedreigd. Op 12 december werd hij voor de eerste keer in zijn woonplaats gearresteerd. Een week later, hij was inmiddels op vrije voeten, zou hij nogmaals hebben toegeslagen bij dezelfde Domino's-zaak.